У собак есть любимые телепередачи: ученые определили, какие

Интерес собак к телевизору больше не кажется случайной забавой. Новое исследование американских ученых показывает: то, как ваш любимец реагирует на экран, напрямую зависит от его характера.

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Возбудимость, тревожность или любознательность – все это влияет на восприятие изображений и звуков, которые транслируются из телевизора. Эти выводы не только добавляют понимание поведения домашних животных, но и открывают новые возможности для дрессировки, говорят ученые.

Как проводилось исследование

Исследовательская группа из Обернского университета (Алабама, США) опросила 453 владельцев собак, чьи любимцы демонстрировали интерес к телевизору. Поведение животных анализировали с помощью специально разработанной анкеты, которая охватывала тип реакции на визуальные и слуховые стимулы с экрана.

Оказалось, что собаки с более возбуждающим темпераментом чаще следили за объектами на экране, особенно, если это были животные. Зато робкие или тревожные собаки более активно реагировали на звуки или раздражители, не связанные с живыми существами, например, дверные звонки или шум автомобиля.

Что на самом деле видят и слышат собаки на экране

Несмотря на то, что 2D-изображение значительно отличается от реального мира, результаты свидетельствуют: некоторые собаки способны воспринимать телевизионный контент как часть реальности. Это подтверждает предположение, что собаки могут распознавать объекты на экране подобно тому, как они это делают в физической среде.

Как отмечают исследователи, в целом собаки гораздо активнее реагировали на изображения других животных, чем на неодушевленные объекты. Сеансы "просмотра" длились в среднем чуть более 14 минут. При этом такие факторы, как возраст, порода или пол, не имели существенного влияния на заинтересованность собак в телевизоре.

Что это значит для владельцев домашних животных

Результаты исследования открывают новые возможности в сфере ухода за собаками, в частности в приютах. Индивидуальные особенности темперамента животных могут помочь подобрать соответствующий телевизионный контент, который снизит уровень стресса, улучшит настроение и обеспечит дополнительную ментальную стимуляцию.

Ученые также представили шкалу просмотра телевизора собаками (Dog Television Viewing Scale, DTVS) – новый инструмент, который позволяет оценивать, как именно собаки воспринимают телевизионные передачи. Ее можно использовать для сбора более масштабных данных и лучшего понимания поведенческих реакций.

Несмотря на то, что исследование охватывало только тех собак, которые уже демонстрировали интерес к экрану, его результаты позволяют лучше понять, как именно воспринимают телевизионное пространство наши любимцы. Это, в свою очередь, открывает потенциал для создания целевого контента – от успокаивающих видео до программ, имитирующих прогулку на природе.

"Телевизор может стать для собаки не просто источником шума, а обогащающим и полезным опытом, если контент подобран в соответствии с ее характером", – отмечают авторы исследования.

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