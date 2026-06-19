Тайна Стоунхенджа может оказаться еще более древней: ученые обнаружили впечатляющее сооружение

Британские археологи сумели раскопать остатки уникального доисторического сооружения, расположенного всего в пяти километрах от легендарного каменного круга Стоунхендж. Найденный деревянный объект датируется примерно 2950 годом до нашей эры, что делает его как минимум на 500 лет старше величественных камней.

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Как пишет Wessex Archaeology, эта находка убедительно доказывает, что древние племена начали отмечать астрономические циклы и движение Солнца задолго до возведения монументальных архитектурных сооружений. Таким образом, истоки ритуального наблюдения за небесными светилами в ландшафте Уилтшира оказались гораздо более глубокими, чем считалось до сих пор.

Два утраченных столба и астрономическая точность

Сегодня на поверхности земли в Булфорде не осталось видимых следов древнего памятника, однако под слоем почвы исследователи наткнулись на две массивные ямы. Когда-то в них стояли гигантские деревянные столбы, установленные на расстоянии около 120 метров друг от друга. Несмотря на кажущуюся простоту, это расположение имело четкий математический и астрономический расчет.

Специальный анализ подтвердил удивительные факты:

Условная линия, проведенная между этими двумя бревнами, идеально совпадала с точкой восхода солнца во время летнего солнцестояния.

Эта же траектория точно указывала на место захода солнца в день зимнего солнцестояния.

Погрешность в расчетах древних людей составляла не более одного градуса.

По словам руководителя раскопок Фила Хардинга, до появления первых каменных сооружений человеческие общины использовали именно такие деревянные визиры, линии обзора и естественный горизонт для составления сакрального календаря.

Деревянный прототип легендарного монумента

Ученые склоняются к мнению, что сооружение в Булфорде служило своеобразным архитектурным и идеологическим "прототипом" для будущего Стоунхенджа. Это открытие опровергает теорию, что знаменитое каменное кольцо появилось внезапно как чье-то одномоментное изобретение. Очевидно, что оба объекта принадлежали к единой и чрезвычайно длительной местной традиции почитания солнечного цикла.

Эксперты из Wessex Archaeology выдвинули смелое предположение: вполне вероятно, что подобные деревянные элементы существовали и на самых ранних этапах строительства самого Стоунхенджа. Однако более поздние масштабные строительные работы с каменными глыбами могли бесследно уничтожить эти хрупкие органические следы.

Ритуальные пиры и загадочный солнечный нож

Ценное открытие было сделано в ходе масштабного археологического исследования местности перед началом строительства жилых домов для военнослужащих.

Вокруг астрономических столбов специалисты обнаружили в общей сложности 48 ям, заполненных бытовыми и ритуальными артефактами. Большое количество обломков древней керамики, костей животных и древесного угля красноречиво свидетельствует, что 5000 лет назад здесь собирались многочисленные общины людей. Они устраивали сезонные пиры и пышные церемонии, посвящённые поворотным моментам года.

Особой находкой для команды стал уникальный кремневый нож дискообразной формы, обнаруженный на вероятной смотровой площадке. Его идеально круглая форма могла иметь важное символическое значение и прямо олицетворять солнечный диск. Ученые отмечают, что для первобытных людей солнцестояние было не просто календарной датой, а глубоким религиозным актом, дарящим надежду на то, что окружающий мир останется безопасным, стабильным и плодородным.

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