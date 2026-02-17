Солнечное затмение 17 февраля 2026: где смотреть онлайн 'огненное кольцо' над Антарктидой

Жители Земли 17 февраля станут свидетелями чрезвычайного астрономического явления – кольцеобразного Солнечного затмения. Это зрелище, известное как "огненное кольцо", возникает благодаря идеальному выравниванию Земли, Луны и Солнца.

Видео дня

Поскольку Луна сейчас находится в отдаленной точке своей орбиты, она не может полностью перекрыть солнечный диск, оставляя яркий внешний ободок света. Явление развернется над суровыми пейзажами Антарктиды, однако благодаря современным технологиям каждый может присоединиться к просмотру онлайн.

Это редкая возможность заглянуть в механику Вселенной, не выходя из дома, ведь следующие такие шансы выпадают лишь дважды в год во время так называемых "сезонов затмений".

Солнечное затмение смотреть онлайн

Феномен "огненного кольца" и его особенности

Во время кольцеобразного затмения 17 февраля Луна проходит непосредственно перед Солнцем, но из-за своей визуальной "малости" оставляет видимым тонкое огненное кольцо. Этот эффект продлится всего 2 минуты 20 секунд на пике траектории. Поскольку спутник Земли сейчас максимально удален от нас, сияющее кольцо будет выглядеть особенно узким и контрастным.

Интересно, что вид такого затмения никогда не повторяется идентично. Толщина солнечной короны, остающейся видимой, напрямую зависит от орбитального расстояния между небесными телами. Кроме того, ученые отмечают, что из-за постепенного удаления Луны от Земли (примерно на 3,8 см ежегодно), в далеком будущем полные затмения исчезнут совсем, оставив человечеству лишь кольцеобразные виды.

Где наблюдать за затмением Солнца

Основной путь "огненного кольца" пролегает через малозаселенные территории Антарктиды. Однако частичные фазы затмения смогут увидеть жители:

Южной Африки;

Южной Америки.

Для всех остальных жителей планеты лучшим вариантом остаются цифровые платформы. Мировые космические агентства и обсерватории ведут прямые эфиры, позволяющие увидеть трансляцию в реальном времени. Это идеальный способ безопасно наблюдать за Солнцем без специальных защитных очков.

Когда будет солнечное затмение в Украине

Сегодняшнее антарктическое шоу, к сожалению, невозможно увидеть с территории Украины вживую. Однако любителям астрономии не стоит расстраиваться, ведь 2026 год готовит еще один космический сюрприз для Восточной Европы.

Уже в конце лета, 12 августа 2026 года, украинцы смогут наблюдать за частичным солнечным затмением. В Киеве это событие начнется в 20:14 по местному времени, достигнет своего максимума в 20:18 и завершится в 20:23, непосредственно перед заходом солнца. Хотя фаза будет небольшой (магнитуда около 0.079), это станет прекрасной возможностью для вечерних астрофотографий.

OBOZ.UA писал ранее, когда в феврале 2026 года наблюдать Большое выравнивание планет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.