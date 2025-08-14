'Смена пола' оказалась на удивление распространенной у диких птиц Австралии: о чем узнали ученые

Смену пола сторонники консервативных ценностей называют чем-то ненормальным, не встречающимся в природе. И результаты нового исследования австралийских птиц могут несколько поколебать их убеждения.

Как пишет издание IFL Science, изучение пяти распространенных австралийских видов птиц на юго-востоке Квинсленда показало, что в среднем у 4,8% внешние проявления пола (половые органы) не совпадают с их хромосомами. Причина этого явления пока остается непонятной. Также пока неизвестно, насколько репрезентативными являются результаты для популяций птиц в других местах, но, видимо, у диких птиц это встречается чаще, чем предполагалось.

Птицы обычно определяют пол по системе ZW-хромосом. Вместо двух хромосом XX, которые отвечают за женскую особь, и XY, отвечающих за мужскую особь, как у большинства млекопитающих, птицы с ZZ-хромосомами являются самцами, а птицы с ZW-хромосомами – самками, или, по крайней мере, так учат начинающих биологов.

Так же, как у людей существуют многочисленные исключения в виде синдромов Суайера и де ла Шапеля, у птиц было обнаружено расхождение, известное как "реверсия пола". Однако, как рассказала IFLScience доктор Доминик Потвин из Университета Саншайн-Кост, обычно это регистрировалось в форме несистематических наблюдений.

Единственные систематические исследования, которые удалось найти Потвин и ее бывшей студентке, доктору Кленси Холл, были посвящены курам. Однако эти птицы слишком давно были одомашнены, чтобы выводы по ним были репрезентативными для диких птиц. Также исследователи нашли одну работу, посвященную оперению одного из видов уток. В этой работе сообщалось о частоте смены пола менее 1%, но при этом рассматривались только определенные показатели.

Холл и Потвин не стремились внести кардинальных изменений в исследование половых хромосом птиц, проводя свое исследование. Зато Холл, которая пишет докторскую диссертацию по программам разведения исчезающих видов в неволе, хотела проверить, можно ли полагаться на генетические тесты в селекционных целях. "Мы часто обнаруживаем очень смещенные соотношения полов [в размножающихся популяциях]", — рассказала Потвин IFLScience. "Из-за малого количества самок и большого количества самцов это затрудняет попытки восстановить их здоровым образом", — добавила она. Возможность определить будущий пол птицы до ее вылупления из яйца могла бы очень помочь, но если генетические тесты неточны, они могут принести больше вреда, чем пользы.

Авторы изучали половые характеристики раненых птиц, доставленных в больницы для диких животных, и исследовали их генетику. У пяти выбранных видов – кукабар, сорок, хохлатых голубей и двух видов лорикетов – самцы и самки внешне похожи между собой, поэтому авторы изучали их гонады и другие репродуктивные органы, а не основывали оценку на внешних признаках, таких как цвет перьев.

Из 496 птиц у 24 наблюдалась реверсия пола. Из них 22 принадлежали к ZW, но имели гонады, которые теоретически позволяли им быть отцами, хотя авторы не знают, реализовали ли они когда-то этот потенциал. Однако у одной из двух самок ZZ, кукабары, был расширенный яйцевод – верный признак недавней откладки яйца. Неизвестно, вылупилось бы яйцо, если бы его мать не погибла. "Это свидетельствует о том, что определение пола у диких птиц более изменчиво, чем мы предполагали, и может сохраняться до взрослого возраста", – заявила Потвин.

"Возможность однозначно определить пол и репродуктивный статус особей имеет решающее значение во многих сферах исследований. Мы установили, что данные ДНК не всегда отражают предполагаемый пол", – объяснила Холл. Команда не нашла примеров смешанных половых признаков, но известно, что такое случается.

Потвин рассказала IFLScience, что авторы хотели бы изучить вопрос значительно подробнее. Хотя такие различия могут возникать естественным образом, пока исследовательницам неизвестно, является ли их высокая доля следствием природных процессов или результатом какого-то антропогенного воздействия, например, выброса гормонов или веществ, нарушающих эндокринную систему, в окружающую среду.

Стабильность между видами, варьирующаяся от 4,0 до 6,9%, может свидетельствовать против последнего объяснения, поскольку из-за различий в рационе одни особи подвергаются большему воздействию продуктов человеческого происхождения, чем другие. Потвин также отметила, что не прослеживается никакой закономерности в том, откуда взялись птицы, пол которых не совпадает с генами. "Например, дело не в том, что все птицы с противоположным полом были, например, на водоочистных сооружениях", – сказала она изданию.

Авторы признают, что выборка может быть не вполне репрезентативной. Большинство привезенных птиц пострадали от столкновений с автомобилями, и если изменение пола влияет на их чувство опасности или способность летать, это может исказить выборку. Однако они не обнаружили никаких доказательств этого.

Исследовательницы также хотели бы изучить вопрос о том, влияют ли различия половых генов на репродуктивный успех. "Это был сезон размножения, и у них, по-видимому, функционируют гонады. И мы знаем, что [эти птицы] могут размножаться. Делают ли они это с такой же частотой, что и их сородичи — пока что неясно", – сказала Потвин. Так команде интересно было бы узнать, поют ли птицы с измененным полом или проявляют другую формы ухаживания с нормальной частотой.

К сожалению, Потвин отметила, что команда во время работы даже не имела финансирования, чтобы сохранить мозг погибших птиц для будущих исследований. Если они получат грант на дальнейшее изучение вопроса, им придется снова начать собирать образцы.

Другим ученым предстоит выяснить, наблюдается ли аналогичная частота несовпадения полов у птиц других континентов, но, учитывая эволюционную дистанцию между видами, охваченными данным исследованием, этого можно ожидать.

Потвин с некоторым удивлением призналась, что была первой, кто исследовал этот вопрос подобным образом, отметив, что существует "множество исследований триггеров в хромосомах, которые могут приводить к расхождениям". Известно, что изменение пола может происходить до вылупления из яйца или в подростковом возрасте, но характер исследования не позволил авторам определить, какой именно фактор был ответственен за это у птиц, которых они исследовали.

Хотя основное внимание они уделяют птицам, Потвин сообщила IFLScience, что им не удалось найти аналогичных исследований диких млекопитающих, хотя частота смены пола у сельскохозяйственных животных была предметом нескольких исследований.

