Самая глубокая свалка Европы. На дне Средиземного моря обнаружили кучу пластика, стекла и металла: фото шокировали ученых

Средиземное море стало самой глубокой свалкой мусора в Европе. Ученые сделали фотографии мусора на дне глубины Калипсо, желоба на глубине 5112 метров под поверхностью Ионического моря.

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В общей сложности на глубине обнаружено 167 объектов, которые в основном состоят из пластика. Кроме того, они включают стекло, металл и бумагу, из которых 148 являются морским мусором, а еще 19 имеют антропогенное происхождение, пишет Oceanographic.

Ученые из Университета Барселоны провели исследование, результаты которого представлены в статье, опубликованной в Marine Pollution Bulletin, и свидетельствуют о том, что это место с высокой концентрацией морского пластика и мусора, когда-либо обнаруженных на больших глубинах.

Чтобы достичь глубин глубины Калипсо, исследовательская группа в составе Микеля Каналса использовала высокотехнологичную пилотируемую подлодку Limiting Factor, чтобы достичь дна траншеи, пишет MailOnline.

Изображения, сделанные глубоководным аппаратом, подтверждают, что кроме накопления на побережье, поверхности моря и на мелководьях, мусор также достигает самых глубоких и отдаленных точек Средиземного моря.

По словам исследователей, мусор, вероятно, происходит из разных источников. Оно может переноситься на большие расстояния океанскими течениями или его сбрасывать с ближайших кораблей.

"К сожалению, что касается Средиземного моря, не будет ошибкой сказать, что ни один метр его дна не чист", – говорит профессор Микель Каналс, один из авторов исследования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые обратились в ООН из-за космического мусора на Земле.

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