Помогают ли тяжелые одеяла избавиться от тревоги? Ответ ученых

Тяжелые одеяла уже несколько лет активно рекламируют как средство от стресса и тревожности. Производители убеждают, что они способны обеспечить качественный сон и ощущение безопасности, подобное объятиям.

Их популярность резко возросла, когда одеяла начали предлагать не только людям с особыми потребностями, но и тем, кто просто переживает ежедневный стресс. Однако ученые отмечают: польза этих изделий не так однозначна, как это подают маркетологи.

Исследования дают интересные результаты, но одновременно и немало ограничений, отмечает ScienceAlert.

Что говорит наука об одеялах

Ряд клинических испытаний показал, что утяжелённые одеяла могут быть эффективными для людей с диагностированными психическими расстройствами. Например, у пациентов с депрессией, биполярным расстройством или СДВГ они уменьшали бессонницу и способствовали лучшему сну. Другие наблюдения показали, что уже через несколько минут под одеялом люди чувствовали снижение уровня тревожности. Это свидетельствует, что глубокое давление действительно может иметь терапевтический эффект.

Впрочем, когда речь идет о здоровых людях, ситуация выглядит менее убедительно. Многие исследования не соответствуют высоким стандартам качества, а обзоры работ подчеркивают: доказать универсальную пользу тяжёлых одеял для обычных пользователей сложно. То есть, хотя они могут быть полезными для определённых категорий людей, доказательств их эффективности для широкой аудитории пока недостаточно.

Для кого полезны толстые одеяла

Несмотря на сомнения ученых, утяжеленные одеяла могут быть полезными в специфических случаях. Например, людям, которые работают посменно и стараются спать днем, или тем, кто нуждается в быстром восстановлении сил во время короткого отдыха. Эффект плацебо также играет роль: если одеяло помогает расслабиться и уснуть, то для пользователя это уже положительный результат.

Однако эксперты предостерегают: такое изделие не подходит для детей, которые не могут самостоятельно снять одеяло, а также для людей с определенными заболеваниями — от диабета и астмы до проблем с кровообращением или апноэ во сне. В этих случаях перед использованием стоит обязательно посоветоваться с врачом.

В целом тяжелые одеяла можно считать безопасным, но не универсальным инструментом. Они не заменят здоровой гигиены сна, однако могут стать дополнительным способом снять напряжение. Самое главное — правильно оценивать ожидаемый результат: это не панацея от тревоги, а скорее вспомогательное средство для комфорта и спокойствия.

