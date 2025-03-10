Половина населения планеты происходит от Ямной культуры, которая существовала в Украине 5 тысяч лет назад: ученые совершили сенсационное открытие

Ученые совершили открытие, объясняющее откуда пошла значительная часть людей на Земле. В ходе исследования выяснилось, что половина населения планеты происходит от Ямной культуры, находившейся на территории Украины 5 тысяч лет назад.

Видео дня

Веками историки и лингвисты искали колыбель индоевропейцев, древнего народа, который сформировал историю и создал крупнейшую в мире языковую семью, на которой сейчас разговаривает более 40% человечества. Теперь исследования под руководством Дэвида Райха, генетика из Гарвардской медицинской школы, специализирующегося на изучении древних популяций, позволяют дать точный ответ, пишет WSJ.

Генетики установили, что село Михайловка на Херсонщине было генетическим центром древней цивилизации, откуда она распространилась по Евразии, повлияв на генофонд и образ жизни народов от Португалии до Монголии.

Свежие исследования ДНК свидетельствуют, что эта миграция не только сформировала значительную часть мирового генетического наследия, но и дала начало более чем 400 современным языкам.

Первые доказательства существования ямной культуро-исторической области, или, как чаще употребляющие Ямной культуры, находят от первой половины III тысячелетия до н.э. и к началу II тысячелетия до н.э., отмечает Violity.

В истории ямных племен ярко выражен переход от земледелия к скотоводству, охоте и началу земледелия. Археологические находки, такие как останки повозок, помогли определить, что племена запрягали волов, отмечают историки.

Основные особенности, по которым определяли ямную культуру, это строительство курганов, захоронения умерших в положении на боку или скрученном виде, а также могильные памятники и антропоморфные скульптуры, говорят исследователи.

Ученые отмечают, что для ямных племен важное место занимал культ предков. Они проводили погребение под курганами, что требовало привлечения большого количества людей.

Интересно, что степные курганы архитектурно усложнены и не редко на вершине строили святилища, говорят археологи.

Исследователи считают, что племена Ямной культуры устанавливали первые надгробные памятники и человекообразные стелы.

По археологическим находкам удалось установить, что среди Ямной культуры царил культ солнца. А также в силу такой ведущей отрасли, как скотоводство, возникали поклонения животным.

Одним из священных существ для ямных племен был бык. Яркий пример – курган под Красноперекопском, где нашли 12 черепов быков.

Ранее OBOZ.UA писал, что первые люди не вышли из Африки: биолог-эволюционист бросил вызов древней теории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!