Погиб 66 лет назад: в леднике Антарктиды нашли останки ученого

Смерть в экстремальных условиях нередко означает, что достать тело и похоронить его смогут не сразу, если смогут вообще. Именно так произошло с британским метеорологом Деннисом Беллом, который погиб у берегов Антарктиды еще в 1959 году.

Как пишет издание Science Alert, ссылаясь на сообщение Британской антарктической службы, останки Белла были извлечены из ледника через шесть с половиной десятилетий после его гибели. Прах удалось идентифицировать с помощью ДНК-экспертизы.

Деннис "Тинк" Белл погиб в возрасте 25 лет во время антарктической экспедиции, работая в Службе зависимых территорий Фолклендских островов. Впоследствии ее реорганизовали в Британскую антарктическую службу – полярный исследовательский институт Великобритании. Несчастный случай произошел с ним в заливе Адмиралтейства на острове Кинг-Джордж, расположенном в 120 километрах от побережья Антарктиды. Смерть ученого наступила 26 июля 1959 года.

Белл находился на острове в двухлетней командировке и работал на небольшой британской исследовательской базе. Вместе с другими тремя мужчинами он отправился на ледник, чтобы исследовать его. ученые провалились в глубокую трещину. Найти тело Белла тогда не удалось.

Однако 19 января этого года группа исследователей с Польской антарктической станции имени Генрика Арцтовского заметила останки, которые обнажились из-за таяния ледника. Фрагменты костей были доставлены на Фолклендские острова Королевским исследовательским судном BAS "Сэр Дэвид Аттенборо", а затем в Лондон для проведения ДНК-экспертизы.

"Это открытие ставит точку в многолетней тайне и напоминает нам о человеческих историях, неразрывно связанных с историей антарктической науки", – сказала директор BAS Джейн Фрэнсис.

Вместе с останками польская группа также обнаружила более 200 личных вещей. Среди них были радиооборудование, фонарик, лыжные палки, наручные часы с надписью и нож шведской марки.

Брат Белла, Дэвид Белл, который живет в Австралии, сказал, что находка, сделанная через 66 лет, шокировала и поразила его и его сестру. "Деннис был старшим из трех братьев и сестер и был моим кумиром, поскольку, казалось, он мог взяться за любую работу", – сказал он.

По словам Джейн Фрэнсис, обнаружение и идентификация останков Белла "является одновременно трогательным и глубоким моментом для всех нас в Британской антарктической службе". Она подчеркнула, что Белл "была одним из многих отважных... сотрудников, которые внесли вклад в раннюю науку и исследования Антарктиды в чрезвычайно суровых условиях", — добавила она.

