Почему мужчины с детьми кажутся более привлекательными? Ученые подтвердили теорию из фильма 'Мой мальчик' с Гью Грантом

По новому исследованию ученых мужчины с детьми кажутся более привлекательными для женщин. Ученые подтвердили теорию из фильма "Мой мальчик" с Гью Грантом.

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Ученые из Лейденского университета в Нидерландах обнаружили, что женщины оценивают мужчин как гораздо более привлекательных, когда видят их с детьми. Ведь женщина на подсознательном уровне ищет себе партнера, с которым может продлить род, пишет Daily Mail.

В фильме 2002 года "Мой мальчик" главный герой Уилл (в исполнении Гранта) делает вид, что у него есть ребенок, чтобы присоединяться к встречам родителей-одиночек и познакомиться с одинокими женщинами. Его стратегия срабатывает. Однако действует ли этот метод в реальной жизни?

"С точки зрения эволюции это имеет смысл. Если вы хотите вырастить ребенка, вам нужен партнер, который может помочь вам", – подчеркнул ведущий автор исследования, профессор Питер Босс.

Чтобы подтвердить свои слова и выяснить, действительно ли уход за ребенком повышает шансы мужчин на свидание, профессор Босс и его соавтор, кандидат философских наук Ханна Спенсер, проверили реакцию 360 женщин на разные эксперименты.

Сначала женщинам показывали фотографии мужчин, на которых они изображены сами или вместе с ребенком, а затем просили оценить их привлекательность по шкале от 1 до 100 баллов. А дальше барышень попросили прочитать информацию о мужчинах, участвующих в уходе за детьми и тех, которые далеки от родительских обязанностей, прежде чем оценить их.

Мужчин с детьми женщины оценили гораздо более высокими баллами, чем горячих богатирей без малышей. Профессор Босс объясняет, что когда мужчину видят с детьми, особенно когда он хорошо с ними ладит, это "сигнализирует о заинтересованности в заботе и надежности".

Ученые приводят пример из дикой природы, где птицы выбирают самцов с чертами, демонстрирующими способность к территориальной обороне и конкуренции. А поскольку женщины имеют большую биологическую инвестицию в своих потомков из-за беременности, они, как правило, предпочитают партнеров, предлагающих ресурсы и защиту.

Исследование также может объяснить, почему женщин больше привлекают мужчины, проявляющие себя как хорошие родители. Поскольку воспитывать ребенка сложно, женщины ищут мужчин, демонстрирующих черты, указывающие на пригодность быть хорошим отцом. "Люди спроектированы так, чтобы у них было двое родителей. Если же воспитывает один взрослый, это слишком напряженный процесс", – говорит автор исследования.

Питер Босс говорит, что мужчины часто используют фото с детьми, чтобы казаться более привлекательными и найти половинку, хотя сами детей не хотят. "Я слышал от женщин, что ребята размещают фотографии с детьми на сайтах знакомств и в Тиндере, и я был удивлен, зачем им это делать, если они не ищут постоянных отношений. Так что я советую не доверяйте только фотографиям! Убедитесь, что ваш мужчина действительно заботливый человек. И если вы хотите детей, убедитесь, что он мотивирован инвестировать в то, чтобы быть отличным отцом для своих детей", – советует ученый.

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