Откуда берется плесень на космических станциях и как это предотвратить

Для Международной космической станции (МКС), как и для Земли, хорошо знакома плесень. И хоть климат внутри МКС тщательно контролируется, но если происходит даже небольшое отклонение, потенциально опасная плесень может прорасти за ночь.

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Новая статья исследователей из Университета штата Огайо объясняет, почему появляются эти влажные пятна на стенах и как предотвратить их появление. Основная причина появления плесени – пыль, пишет UniverseToday.

Ученые отмечают, что пыль, которая подвергается воздействию влаги даже в течение короткого времени, приводит к значительному увеличению микробной популяции.

Астронавты регулярно чистят сетки, закрывающие систему фильтрации воздуха на борту. Пыль, которую они собрали с этих экранов, легла в основу образцов, предоставленных доктору Карен Даннемиллер и ее команде ученых.

Исследователи разделили образцы пыли на разные группы и подвергли каждый из них разным количествам влаги. Затем они наблюдали, как микробы, которые уже были в пыли, выполняли свою работу.

По словам ученых, пыль на МКС естественным образом образуется из мертвой человеческой кожи и, конечно, микробов, ежедневно живущих рядом с нами. Однако в закрытой среде вспышка бактерий повлекла бы еще более серьезные реакции, чем на Земле, включая аллергию и астму. Эксперты предполагают, что пыль и связанные с ней бактерии усугубляют структуру материала самой станции.

Проведение собранных образцов из-за высокой влажности предназначено для имитации возможного сбоя на МКС, например, неисправности оборудования. Вывод из строя вентилятора в одной части космической станции может создать среду, подобную той, которой пыль подвергается на Земле.

Эксперты советуют астронавтам понять, где может образоваться плесень и соблюдать графики уборки, позволяющие подавить ее в зародыше.

Ученые отмечают, что исследование заработков плесени на МКС важно. Ведь частные компании, занимающиеся космическими полетами, все более активно участвуют в разработке космических сред. А NASA создает амбициозный Lunar Gateway, чтобы помочь с миссиями Artemis на Луну. Замкнутые, герметичные среды важно удерживать от потенциально опасных микробных ячеек.

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