Останки гигантского существа, бродившего по Земле вместе с первыми людьми, нашли в США. Фото

В Айове (США) нашли останки огромного существа, жившего в одно время с первыми в мире людьми. Археологи раскопали несколько костей и массивный череп 13 600-летнего мастодонта.

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Остатки животного были глубоко в иле на берегу ручья. Это первый хорошо сохранившийся образец мастодонта, найденный в штате Айова, пишет DailyMail.

Открытие сделал местный житель округа Уэйн, который заметил торчащую из ила бедренную кость. Находка заставила археологов прочесать регион, обнаружив массивный череп и другие кости мастодонта. С помощью радиоуглеродной датировки было установлено, что черепу 13 600 лет.

Уникальные порезы на костях мастодонта говорят о том, что его убили первые люди ради еды. "На самих костях есть потенциальные доказательства – узнаваемые порезы. Мы очень надеемся найти и другие свидетельства взаимодействия человека с этим существом – наконечники снарядов и ножи, которые использовались для убийства животного и разрезания", – сказал директор и государственный археолог из Университета Айовы Джон Доершук.

Команда археологов также нашла рядом созданные человеком артефакты, такие как каменные орудия, которые датировались несколькими тысячами лет после черепа мастодонта.

По информации ученых, мастодонты являются дальним родственниками современных слонов и вымерших мамонтов. Они жили только в Северной Америке от 3,5 миллиона до 10 500 лет назад.

Мастодонты были ростом от более чем 2 метра (самки) до более 3 метров (самцы). Мамонты были больше, достигая 4 метров в высоту и весили почти 10 тонн.

Бивни у мастодонтов были менее изогнутые, чем у мамонтов, но больше и длиннее, чем у слонов.

Наиболее заметной чертой, отличающей мастодонтов от мамонтов, являются их угловые зубы. В отличие от современных слонов и вымерших мамонтов, мастодонт имел угловые зубы с характерными конусообразными бугорками. А у мамонтов были плоские угловые зубы с ребрами, похожие на стиральные доски, которые на вид совершенно отличались от зубов мастодонта.

Интересно, что открытие в штате Айова произошло спустя несколько дней после того, как в Миссисипи обнаружили останки мамонта.

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