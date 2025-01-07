Это был 10-часовой ледяной поцелуй: стало известно, как Плутон получил свой самый большой спутник

Новые исследования показывают, что миллиарды лет назад Плутон мог получить свой самый большой спутник, Харон, с помощью ледяного "поцелуя". Слияние этих двух космических объектов, вероятно, длилось 10 часов.

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Данная теория объясняет, как Плутон мог захватить спутник, который примерно вдвое меньше его. Это также может помочь ученым лучше исследовать структурную крепость холодных ледяных миров в поясе Койпера, пишет Space.com.

Команда исследователей считает, что Плутон и Харон, расположенные в поясе Койпера, у края Солнечной системы, столкнулись миллиарды лет назад. Вместо того чтобы взаимно уничтожать друг друга, эти два объекта были объединены как вращающийся "космический снеговик", говорят ученые.

По словам экспертов, эти ледяные тела через 10 часов разделились, но остались орбитально связанными, образовав систему Плутон/Харон, которую мы видим сегодня.

"Если мы предположим, что Плутон и Харон являются телами с материальной крепостью, то больший космический объект действительно может захватить меньший во время гигантского столкновения", – сказала руководитель группы исследователей Луны и планет Университета Аризоны Адин Дентон.

По словам ученых, большинство сценариев столкновения планет классифицируются как "удар и бегство" или "удар и слияние", то есть вариант "поцелуй и увлечение" является чем-то совершенно новым. "Мы были удивлены таким сценарием. Раньше ведь не было такого столкновения, когда два тела лишь временно сливаются перед тем, как снова разделиться", – продолжила ученая.

Причина, по которой связь Плутона с Хароном вызывает некоторые сомнения у ученых, состоит в относительно небольшой разнице в размерах и массе между двумя ледяными телами. "Харон огромен по сравнению с Плутоном, это как его половина. Это делает Харона несколько похожим на спутник Земли, хотя больше такого нет в Солнечной системе", – подчеркнула Адин Дентон.

Для сравнения, наша Луна составляет четверть размера Земли, тогда как самый большой спутник в Солнечной системе, Ганимед, составляет примерно 1/28 размера своей материнской планеты, Юпитера.

"У нас еще много вопросов, поскольку куча других крупных объектов пояса Койпера также имеет большие спутники. Пока мы не знаем, как и почему это происходит", – признались эксперты.

Поскольку Харон не мог погрузиться в Плутон из-за того, что оба объекта являются ледяными и очень жесткими, он остался за пределами так называемого "радиуса совместного вращения" обоих тел.

"Мы планируем присмотреться к этому гораздо ближе в будущем, чтобы определить, какие условия не только воспроизводят Плутон и Харон как тела, но и помещают Харона в правильное место, где он находится сегодня", – подытожила Адин Дентон.

OBOZ.UA ранее писал о книге астронома Майкла Брауна "Как я убил Плутон и почему это было неизбежно".

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