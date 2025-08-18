Необходимы срочные действия: ученые предупредили о пересыхании континентов

Во всем мире пресная вода исчезает, и новый анализ показывает, что значительная ее часть попадает в океан. И ученых отдельно беспокоит, что высыхание континентов сейчас больше способствует опасному повышению уровня моря, чем таяние ледниковых щитов.

Как пишет издание Science Alert, исследовательская группа во главе с ученым-системологом Земли Хришикешем Чанданпуркаром из Университета FLAME в Индии, утверждает, что необходимы срочные действия, чтобы подготовиться к гораздо более засушливым временам. А именно их прогнозируют в будущем, ведь к изменению климата добавляется истощение подземных вод, также вызванное человеком.

Чтобы сделать свои выводы, группа Чанданпуркара использовала данные спутниковых наблюдений из эксперимента NASA Gravity Recovery and Climate Experiment и его последующей миссии за более чем два десятилетия. Из этих данных исследователи создали картину того, как изменились запасы континентальных воды с 2002 года, и почему.

"Мы обнаружили, что континенты (вся суша, кроме Гренландии и Антарктиды) подверглись беспрецедентным темпам высыхания, и континентальные территории, которые переживают высыхание, ежегодно увеличиваются на площадь примерно вдвое большую, чем штат Калифорния", – пишут авторы. Люди существенно нарушили водный цикл Земли, выбрасывая парниковые газы, которые изменяют нашу атмосферу, и отклоняя водные пути и водосборные бассейны осадков. Хотя "влажные" районы становятся более влажными, а "сухие" – более сухими, эти изменения не синхронизируются между собой

"Сухие районы высыхают быстрее, чем влажные районы смачиваются", – пишет команда. Это приводит к тому, что излишне сухие участки продолжают увеличиваться, а площади, страдающие от переувлажнения, сокращаются.

Это означает, что запасы пресной в целом уменьшаются, что имеет разрушительные последствия для всего мира. Страдают как источники пресной воды на поверхности, такие как озера и реки, так и подземные воды, хранящиеся в водоносных горизонтах глубоко под поверхностью. Большинство населения – 75% из нас – живет в 101 стране, где пресная вода теряется со все большей скоростью.

Куда же девается вся вода? Ученые говорят, что в основном она стекает в океан. С континентов вытесняется достаточно пресной воды, чтобы она сейчас способствовала повышению уровня моря больше, чем таяние ледниковых щитов.

Основные потери воды происходят в высокоширотных районах, таких как Канада и Россия (регионы, которые мы обычно не считаем "сухими"). Это, по мнению авторов, связано с таянием льда и вечной мерзлоты в этих регионах.

На континентах без ледников 68% потери запасов воды можно объяснить истощением грунтовых вод, вызванным человеком. Недавние и беспрецедентные экстремальные засухи в Центральной Америке и Европе также сыграли свою роль. Сейчас ученые предупреждают, что подобные события станут лишь более частыми и серьезными с изменением климата.

Поскольку рост выбросов ископаемого топлива меняет режим осадков, на который мы когда-то полагались, это заставляет людей все больше использовать грунтовые воды. Это создает дополнительное давление на такие источники воды – они истощаются быстрее, чем успевают восстановиться.

На многих континентах чрезмерное использование грунтовых вод можно свести к засушливым сельскохозяйственным регионам, которые полагаются на этот источник воды для орошения агрокультур. Например, такой вред наносят Центральная долина Калифорнии, которая производит 70% мирового миндаля, и производство хлопка вблизи ныне полностью сухого Аральского моря в Центральной Азии.

"Сейчас чрезмерное выкачивание грунтовых вод является крупнейшим фактором, способствующим уменьшению запасов наземной воды в высыхающих регионах, значительно усиливая влияние повышения температуры, аридизации и экстремальных засух", – пишут авторы исследования. Они указывают, что защита мировых запасов грунтовых вод "имеет первостепенное значение в мире, который нагревается, и на континентах, которые, как мы теперь знаем, высыхают".

Ученые выразили надежду, что региональные, национальные и международные усилия по развитию устойчивого использования грунтовых вод помогут сохранить этот ценный ресурс на многие годы вперед.

