Найден старейший в мире календарь, которому более 12 000 лет. Фото

Археологи нашли самый старый в мире календарь в таинственном месте Гебекли-Тепе в Турции. Находка была отчеканена на каменном столбе, которому более 12 000 лет.

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По словам исследователей, найденная система измерения убедительно свидетельствует о том, что древние люди ясно знали, как определять время за 10 000 лет до того, как это было задокументировано в Древней Греции в 150 году до нашей эры. Этот календарь может переписать хронологию человеческой цивилизации, пишет DailyMail.

Гобекли-Тепе является самым древним рукотворным сооружением, которое когда-либо было найдено. Этот комплекс был построен между 9600 и 8200 годами до нашей эры, то есть он предшествовал Стоунхенджу более чем на 6000 лет.

На этом месте есть несколько каменных столбов, давно изученных. Однако после недавнего анализа исследователи из Эдинбургского университета в Шотландии пришли к выводу, что одна плита была высечена как календарь.

На колонне был изображен символ "V", представлявший один день, а также 365 таких меток, что свидетельствует о днях в году. Система меток также содержала 12 месяцев.

Столб был разделен на две части с рядами символов "V" в верхней части и меньшими символами прямоугольника в нижней основной части, которая показывает птицу, держащую круглый символ диска над скорпионом.

Согласно исследованию, на колонне изображен диск, символизирующий солнце, а скорпион является представителем греческого созвездия Скорпиона. Команда експертов также идентифицировала птицу, которая наклоняется к извилистой змее, которая могла изображать осеннее созвездие Змееносца.

Открытие свидетельствует о том, что люди записывали даты с помощью прецессии, колебания земной оси, влияющей на движение созвездий по небу. Считалось, что древние греки первыми применили этот метод в 150 г. до нашей эры. Однако исследователи изменили этот факт.

Но главным открытием было то, что древние жители увековечили память о катастрофическом ударе кометы почти 13000 лет назад. Ведь на столбе есть также резные рисунки, изображающие удар из космоса, повлекший за собой мини-ледниковый период на 1200 лет. Именно в то время были уничтожены крупные животные, что повлекло за собой изменения в сельском хозяйстве. А также это дало толчок к созданию более сложных обществ.

"Похоже, что жители Гебекли-Тепе были ярыми наблюдателями за небом, чего и следует ожидать, учитывая, что их мир был разрушен ударом кометы. Это событие могло стать толчком к созданию цивилизации, положив начало новой религии и побуждая к развитию сельского хозяйства, чтобы справиться с холодным климатом. Возможно, их попытки записать то, что они видели, являются первыми шагами к развитию письменности спустя тысячелетия", – сказал руководитель исследования доктор Мартин Свитман из Инженерной школы Эдинбургского университета.

Исследователи сравнили изображение столбов с символами, найденными на других древних артефактах, чтобы подтвердить, что последнее открытие действительно отражает солнечный календарь и главный удар кометы.

Команда ученых также обнаружила второй столб, изображавший метеорный поток Тавриды, который длился 27 дней и, как считают, является источником обломков кометы.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Турции во время раскопок была найдена клинописная печать, которую использовала царская семья во времена Хеттской империи.

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