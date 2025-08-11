Мозг человека симулирует реальность вокруг: ученые показали на примерах

То, что реальность вокруг для нас формирует наш мозг, не новость. Некоторые ученые даже считают, что мы в принципе живем в симуляции.

Однако, пока на эту тему ведутся ожесточенные споры в среде физиков и философов, каждый из нас продолжает декодировать информацию, поступающую извне. И не каждый раз это декодирование происходит правильно. По принципу своего действия мозг подобен ученому – он строит теории и проверяет их собственным способом. И, конечно, порой ошибается. Так возникают различного типа иллюзии. Подробнее о них рассказало издание Science Focus.

Наш мир – это галлюцинация

Обычно мы считаем, что мозг дает нам примерно точную картину мира. А когда мы начинаем видеть или слышать то, чего нет, это может быть признаком безумия. Но последние исследования показывают, что это совсем не так. На самом деле все мы постоянно галлюцинируем, и теории, которые выдвигает наш мозг, формируют наше восприятие.

Посмотрите на обложку книги выше. Какого цвета яблоко на ней? Вам кажется, что красное, хотя на самом деле оно серое. Вы видите красный, потому что у вашего мозга есть теория о яблоках и о том, какого они должны быть цвета. Следовательно, вы видите проекцию этой теории, а не реальные пиксели на экране.

Если поместить человека в аппарат МРТ, можно увидеть, как его мозг формирует собственные предположения и ожидания. Например, если показать человеку фотографию с отсутствующим большим фрагментом, зрительные области его мозга, которые должны быть неактивными, загорятся нейронными паттернами, которые соответствуют тому, что, по мнению его мозга, должно быть там. Мы можем в режиме реального времени видеть, как ваш мозг заполняет пробелы на полотне визуального пространства.

По похожему принципу работают галлюцинации. Мозг начинает достраивать то, чего на самом деле не существует. Важно, что, по-видимому, в галлюцинациях и развитии психических расстройств задействованы разные нейронные сети. Таким образом, если у вас галлюцинации это не обязательно означает, что с вашим восприятием что-то не так. Галлюцинации – это не сбой, а особенность работы мозга.

Вы не слушаете, что говорят другие

Помните песню группы Kazka "Плакала", в припеве которой все слышали слова "поплакала і знов", тогда как на самом деле там поется "поплакала і стоп". На самом деле многие сталкиваются с так называемыми мондегринами – неправильным восприятием текста на слух. Так происходит потому, что наш мозг не ждет, когда собеседник завершит свое предложение.

Мы знаем это, потому что, когда исследователи записывают разговоры людей на разных языках, средняя пауза между репликами составляет всего около 200 миллисекунд (одна пятая секунды). Чтобы не отставать от такой скорости речи, мозг должен опережать события, выдвигая гипотезы о том, как закончится предложение, прежде чем человек успеет произнести свои слова. Это не только экономит время, но и помогает нам расшифровывать речь, которая иначе была бы неясной или двусмысленной. Поэтому мы слышим в песне Kazka то слово, которое нам кажеся более логичным в данном высказывании.

Вы на самом деле не контролируете ситуацию

Наш мозг часто вводит нас в заблуждение относительно того, насколько мы контролируем мир. Ярким примером является то, что психологи называют "иллюзией контроля", когда мы чувствуем себя ответственными за вещи, на которые не можем повлиять.

Возьмем кнопки-плацебо. Во многих городах есть пешеходные переходы, лифты и даже офисные термостаты с кнопками, которые ничего не делают – настоящие системы на самом деле управляются компьютерами или таймерами. Но люди все равно нажимают эти кнопки, не осознавая их неэффективность. Они думают, что останавливают машины или изменяют температуру просто потому, что ожидают, что могут это сделать.

Но хотя эти ложные чувства контроля очаровывают, возможно, более тревожным является противоположное заблуждение: "иллюзии пассивности", когда мы чувствуем себя менее ответственными, чем есть на самом деле. Эти иллюзии становятся опасными в социальной обстановке, например, когда люди "просто выполняют приказы". В одном исследовании ученые изучали, что происходит в мозге, когда кто-то вредит другому человеку по собственному желанию, и когда ему приказывают это сделать. Если доброволец решает (слегка) ударить партнера током за небольшое вознаграждение, его мозг активируется в ответ на звук разряда — признак того, что он осознает последствия своих действий. Но когда ему приказывают применить тот же разряд, реакция мозга приглушается. Похоже, что отказываясь от ответственности, мозг буквально отключается от последствий своих собственных действий.

Итак, наше чувство контроля фильтруется предположениями нашего мозга. И, возможно, жизненный опыт и социальное обучение все же способно изменить эти убеждения, а вместе с ними и наше представление о том, насколько важны наши действия.

Ваш язык тела – это на самом деле "диалект тела"

Вы можете думать, что хорошо читаете язык тела. Например, вы видите в коридоре офиса двух коллег – один бежит и подпрыгивает, а другой медленно шаркает. Разве не очевидно, кто из них получил желанное повышение?

Но эмоции не передаются напрямую из одного мозга в другой. Просто наш мозг дополняет картину чужих эмоций, основываясь на позе, которую он ожидает увидеть. А значит мы не видим эмоции напрямую. Мы интерпретируем эмоции, основываясь на целостной картине и собственных ожиданиях.

Мы склонны предполагать, что другие люди выражают эмоции так же, как и мы, но на самом деле это не так. Это объясняет, почему исследования показывают, что мы точнее считываем эмоциональные состояния – счастье, печаль или гнев – людей с похожим спонтанным темпом движений.

Люди, которые быстро ходят, также склонны быстро стучать пальцами или жестикулировать, и этот ритм становится своеобразным личным "диалектом" выражения эмоций. Эти несовпадающие диалекты могут объяснить многие повседневные недоразумения между друзьями, партнерами, коллегами или семьей. Они также могут помочь объяснить классическую напряженность между подростками и их родителями.

С возрастом наши биологические ритмы замедляются, а это означает, что мы выражаем свои эмоции по-разному. Одним из последствий является то, что каждая возрастная группа настроена на ритмы своих сверстников – поэтому подростки часто кажутся взрослым чрезмерно жизнерадостными или агрессивными, тогда как взрослые могут казаться подросткам мрачными или замкнутыми. Хотя на самом деле это лишь поспешные выводы нашего мозга, настроенного на свою волну.

Та же логика может помочь нам лучше понять непонимание в нейронетипично мире. Годами ученые предполагали, что аутичным людям трудно понимать других. В лабораторных условиях аутичным участникам иногда трудно расшифровать мысли и чувства нейротипичных партнеров, но нейротипичным участникам также трудно читать аутичных людей. Это логично, если мы думаем, что каждый воспринимает других через призму своего тела. Не всегда имеет смысл говорить, что один человек более эмпатичен, а другой хуже проявляет себя в этом. Вместо этого все сводится к тому, насколько хорошо другой человек вписывается в призму, которую наш мозг уже построил для нас.

То, что вы видите в зеркале, - это теория вашего мозга о себе

Мы используем свой мозг не только для того, чтобы смотреть наружу, познавая физический мир или других людей. Мы также смотрим внутрь себя. Но понимание себя может сталкиваться с такими же ошибками, как и понимание других людей. Фактически ваш образ себя формируется внутренней теорией вашего мозга о том, кто вы есть.

В основе этого лежит уверенность: субъективное чувство убежденности в своих решениях и действиях. Однако мозгу удивительно сложно определить, насколько уверенно или неуверенно вы должны чувствовать себя. Поэтому он во многом опирается на ваш прошлый опыт и ожидания. Так люди склонны чувствовать себя увереннее в ситуациях, в которых они достигали успеха в прошлом, и более неуверенно в ситуациях, где они ранее испытывали трудности. Это происходит, даже если их реальные результаты полностью идентичны.

Другими словами, когда мы занимаемся самоанализом, мы чувствуем ту уверенность, которую наш мозг ожидает от нас, независимо от наших истинных талантов, потенциала или навыков. Эти предубеждения могут заставлять нас застревать в определенных представлениях о себе: "я плохой спортсмен" или "математика не для меня".

Если вам везло в прошлом, ваш мозг будет формировать оптимистические ожидания в вашем самовосприятии, подпитывая уверенность, необходимую для стремления к успеху. Но если вам не везло, ваш мозг может закладывать в ваш опыт более пессимистические прогнозы, заставляя вас чувствовать себя неуверенно, некомпетентным и подрывая мотивацию к новым попыткам. Это может объяснить, почему успех часто порождает успех.

Подобные открытия дают нам важный урок: наше чувство субъективной уверенности (или ее отсутствия) может быть обманчивым. Это проливает свет на такие состояния, как депрессия, которая, по мнению некоторых психологов, подпитывается повсеместным снижением субъективной уверенности, даже когда наши объективные навыки и способности остаются нетронутыми. Депрессивные мысли и чувства могут овладевать нами именно тогда, когда наш мозг зацикливается на пессимистическом представлении о том, кто мы есть. Однако, что очень важно, понимание этого факта помогает нам разорвать этот порочный круг.

Осознавая, что наш мозг не всегда прав, дает нам возможность открываться новому опыту и потенциальным новым успехам, которые обновляют наше представление о себе. А вместе с ним и наше представление о мире в целом.

