'Люк, я твой отец'. Что такое эффект Манделы и почему ученые не могут объяснить этот феномен

18 июля бывшему президенту Южно-Африканской Республики Нельсону Манделе, в честь которого назван один из самых загадочных феноменов человеческой памяти, могло исполниться 106 лет. Большинство граждан были ошибочно убеждены, что политический деятель скончался в 1980-х, находясь в тюрьме. Хотя на самом деле мужчина ушел из жизни в 2013 году.

Видео дня

Ученые обнаружили, что воспоминания могут изменяться под влиянием разных событий, искажая реальные факты, пишет Medical News Today. Однако у исследователей до сих пор нет четкого объяснения, что провоцирует такой феномен.

Эффект Манделы – уникальное явление, при котором группа людей запоминает одни и те же факты, явления или фигуры неправильно. Персоны могут быть убеждены в том, что знают малейшие детали никогда не происходившего события.

Впервые название этого феномена ввела автор и исследователь паранормальных явлений Фиона Брум. Писательница уверяла, что четко помнит смерть бывшего президента Южно-Африканской Республики в 1980-х годах, вспоминая речь вдовы политика и бунты в некоторых городах. Когда женщина узнала, что общественный деятель еще жив, была искренне поражена ошибочностью своих убеждений. Впоследствии она принялась общаться с другими авторами и поняла, что их воспоминания о гибели Нельсона Манделы совпадают.

Ученые исследовали, что феномен оказывает влияние не только на когнитивные функции человека, но и на визуальную память. Например, большинство поклонников "Монополии" убеждены, что особенностью образа главного персонажа игры является маленький монокль, который на самом деле никогда не был изображен на обложке. Несмотря на множество экспериментов, ученые до сих пор не могут назвать причину возникновения Эффекта Менделы. Исследователи склонны к нескольким разным теориям.

Конфабуляция

Люди легко поддаются внушениям и убеждениям, ведь наш мозг имеет особенность восполнять пробелы памяти информацией, которая не всегда правдива. В результате чего, группы лиц могут иметь одинаковые воспоминания об определенном событии, только часть из которых происходили в реальной жизни.

Альтернативные реальности

Некоторые исследователи, среди которых писательница Фиона Брум, считают, что эффект Манделы возник вследствие сочетания разных вселенных. По мнению ученых, ложные воспоминания людей появились из-за параллельных реальностей, существование которых невозможно подтвердить.

Эффект Манделы на примере известных фильмов

"Звездные войны"

Одна из популярнейших фраз эпической медиафраншизы Дарта Вейдера: "Люк, я твой отец", в фильмы звучала не так, как ее запомнило большинство зрителей. Главный антигерой обратился к Скайвокеру со словами: "Нет, я твой отец".

"Волшебник страны Оз"

Дороти никогда не произносила известное выражение: "Тото, я больше не думаю, что мы в Канзасе". Вместо этого прозвучало: "Тото, у меня ощущение, что мы больше не в Канзасе".

"Властелин Колец"

В один из самых напряженных моментов фильма Гандальф прокричал героям "Летите дураки", прежде чем упасть в шахты Мории. Однако большинство поклонников запомнили это выражение, как: "Бегите дураки".

"Белоснежка и семь гномов"

Колдунья культового анимационного фильма не обращалась к духу зеркала со словами: "Зеркало, зеркало, на стене, кто самая прекрасная из всех?". Она говорила: "Магическое зеркало, на стене, кто самая прекрасная из всех?"

Ранее OBOZ.UA писал, что профессор объяснил, почему трансплантация органа может изменить личность человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!