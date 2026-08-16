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Кто господствовал на Земле после вымирания динозавров: ученые описали грозных существ

Ольга Ганюкова
Наука Обоз
5 минут
2,0 т.
Птицы-слоны откладывали самые большие яйца в истории
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После падения астероида 66 миллионов лет назад мир изменился навсегда. Принято считать, что после исчезновения динозавров господствующее положение на планете быстро заняли млекопитающие, однако на самом деле в течение миллионов лет Землей правили гигантские птицы.

Учёные описали несколько видов удивительных существ, которые в своё время стали главными хищниками и травоядными. Об этом пишет ВВС.

Астероид уничтожил 75% всех видов на Земле

Около 66 миллионов лет назад астероид диаметром примерно 10 километров упал в районе Мексиканского залива. Следствием катастрофы стало массовое вымирание, уничтожившее около 75% всех живых организмов на планете.

Среди немногих представителей группы динозавров, которым удалось выжить, были птицы. Именно они начали занимать экологические ниши, освободившиеся после исчезновения крупных рептилий.

В течение последующих миллионов лет некоторые виды эволюционировали настолько, что стали доминировать в разных частях мира.

Астероид уничтожил 75 % всех видов на Земле

Птицы-террористы были настоящими хозяевами Южной Америки

Одними из самых опасных существ того времени стали фороракосы, которых часто называют птицами-террористами.

Они обитали в Южной Америке, которая долгое время оставалась изолированным континентом. Гигантские нелетающие хищники достигали трех метров в высоту и весили более 350 килограммов.

Их мощные лапы и острые клювы делали этих птиц самыми опасными охотниками своего времени. На протяжении более 40 миллионов лет они возглавляли пищевую цепь.

Около 100 тысяч лет назад птицы-террористы окончательно исчезли.

Птицы-террористы были настоящими хозяевами Южной Америки

Птицы-слоны откладывали самые крупные яйца в истории

На острове Мадагаскар доминировали птицы-слоны, которых считают крупнейшими птицами по массе тела.

Их рост превышал три метра, а вес достигал 730 килограммов.

Особое внимание учёных привлекают их яйца. Одно такое яйцо по объёму равнялось примерно 160 куриным.

Исследователи полагают, что птицы-слоны исчезли около 900 лет назад после появления людей на Мадагаскаре и изменений в окружающей среде.

Самое удивительное в том, что ближайшими современными родственниками этих гигантов оказались маленькие новозеландские киви.

Птицы-слоны откладывали самые крупные яйца в истории

Миллионы лет Австралией правили утки-демоны

Еще одними гигантами были дроморнитиды, более известные как утки-демоны.

Несмотря на своё название, они не были хищниками, а питались растительной пищей.

Самые крупные представители этого вида весили около 725 килограммов. У них были массивные клювы, мощные ноги и специальные камни в желудке, которые помогали переваривать твёрдые листья.

Учёные считают, что эти птицы вымерли после появления в Австралии людей, которые активно собирали их яйца.

Миллионы лет Австралией правили утки-демоны

Гасторнис и диатрима оказались не хищниками, а травоядными

На протяжении десятилетий гасторнис и диатрима считались одними из самых страшных обитателей доисторического мира.

У них были огромные клювы, массивные шеи и внушительные размеры, из-за чего их часто сравнивали с тираннозаврами.

Однако современные исследования показали, что эти птицы были травоядными.

Они стали крупнейшими растительноядными животными Европы и Северной Америки после исчезновения динозавров.

Гасторнис и диатрима оказались не хищниками, а травоядными

Моа стали последними обитателями Новой Зеландии

Дольше всего птицы доминировали в Новой Зеландии, где практически не было крупных млекопитающих.

Символом этого периода стали моа – гигантские нелетающие птицы высотой до трёх метров и весом более 225 килограммов.

На территории Новой Зеландии обитало не менее девяти видов этих птиц.

Их господство закончилось лишь 700–800 лет назад после прибытия людей.

Моа стали последними властелинами Новой Зеландии

Колоссальные пингвины были ростом с человека

Первые пингвины появились вскоре после массового вымирания динозавров.

Некоторые из них значительно превосходили современных представителей этого вида. Например, так называемый колоссальный пингвин достигал 1,8 метра в высоту и весил около 230 килограммов.

Он был одним из главных хищников древних океанов и охотился на рыбу и кальмаров.

Впоследствии крупные акулы и косатки вытеснили гигантских пингвинов из большинства морских экосистем.

Колоссальные пингвины были ростом с человека

Пелагорнитиды были крупнейшими летающими птицами в истории

Особое место среди доисторических птиц занимают пелагорнитиды.

Размах крыльев крупнейших представителей этого вида превышал семь метров, что почти вдвое больше, чем у современного странствующего альбатроса.

Еще одной особенностью этих птиц были костные выступы на челюстях, напоминавшие зубы.

Пелагорнитиды господствовали в небе на протяжении десятков миллионов лет, но исчезли после начала ледникового периода.

Пелагорнитиды были крупнейшими летающими птицами в истории

Самые крупные птицы по размаху крыльев

Среди известных науке птиц рекордсменом является Pelagornis sandersi с размахом крыльев 7,4 метра.

Второе место занимает Argentavis magnificens с показателем 5,6 метра.

Для сравнения: размах крыльев современного странствующего альбатроса составляет 3,5 метра, калифорнийского кондора – 2,9 метра, а великолепного фрегата – 2,4 метра.

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