Кто господствовал на Земле после вымирания динозавров: ученые описали грозных существ
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После падения астероида 66 миллионов лет назад мир изменился навсегда. Принято считать, что после исчезновения динозавров господствующее положение на планете быстро заняли млекопитающие, однако на самом деле в течение миллионов лет Землей правили гигантские птицы.
Учёные описали несколько видов удивительных существ, которые в своё время стали главными хищниками и травоядными. Об этом пишет ВВС.
Астероид уничтожил 75% всех видов на Земле
Около 66 миллионов лет назад астероид диаметром примерно 10 километров упал в районе Мексиканского залива. Следствием катастрофы стало массовое вымирание, уничтожившее около 75% всех живых организмов на планете.
Среди немногих представителей группы динозавров, которым удалось выжить, были птицы. Именно они начали занимать экологические ниши, освободившиеся после исчезновения крупных рептилий.
В течение последующих миллионов лет некоторые виды эволюционировали настолько, что стали доминировать в разных частях мира.
Птицы-террористы были настоящими хозяевами Южной Америки
Одними из самых опасных существ того времени стали фороракосы, которых часто называют птицами-террористами.
Они обитали в Южной Америке, которая долгое время оставалась изолированным континентом. Гигантские нелетающие хищники достигали трех метров в высоту и весили более 350 килограммов.
Их мощные лапы и острые клювы делали этих птиц самыми опасными охотниками своего времени. На протяжении более 40 миллионов лет они возглавляли пищевую цепь.
Около 100 тысяч лет назад птицы-террористы окончательно исчезли.
Птицы-слоны откладывали самые крупные яйца в истории
На острове Мадагаскар доминировали птицы-слоны, которых считают крупнейшими птицами по массе тела.
Их рост превышал три метра, а вес достигал 730 килограммов.
Особое внимание учёных привлекают их яйца. Одно такое яйцо по объёму равнялось примерно 160 куриным.
Исследователи полагают, что птицы-слоны исчезли около 900 лет назад после появления людей на Мадагаскаре и изменений в окружающей среде.
Самое удивительное в том, что ближайшими современными родственниками этих гигантов оказались маленькие новозеландские киви.
Миллионы лет Австралией правили утки-демоны
Еще одними гигантами были дроморнитиды, более известные как утки-демоны.
Несмотря на своё название, они не были хищниками, а питались растительной пищей.
Самые крупные представители этого вида весили около 725 килограммов. У них были массивные клювы, мощные ноги и специальные камни в желудке, которые помогали переваривать твёрдые листья.
Учёные считают, что эти птицы вымерли после появления в Австралии людей, которые активно собирали их яйца.
Гасторнис и диатрима оказались не хищниками, а травоядными
На протяжении десятилетий гасторнис и диатрима считались одними из самых страшных обитателей доисторического мира.
У них были огромные клювы, массивные шеи и внушительные размеры, из-за чего их часто сравнивали с тираннозаврами.
Однако современные исследования показали, что эти птицы были травоядными.
Они стали крупнейшими растительноядными животными Европы и Северной Америки после исчезновения динозавров.
Моа стали последними обитателями Новой Зеландии
Дольше всего птицы доминировали в Новой Зеландии, где практически не было крупных млекопитающих.
Символом этого периода стали моа – гигантские нелетающие птицы высотой до трёх метров и весом более 225 килограммов.
На территории Новой Зеландии обитало не менее девяти видов этих птиц.
Их господство закончилось лишь 700–800 лет назад после прибытия людей.
Колоссальные пингвины были ростом с человека
Первые пингвины появились вскоре после массового вымирания динозавров.
Некоторые из них значительно превосходили современных представителей этого вида. Например, так называемый колоссальный пингвин достигал 1,8 метра в высоту и весил около 230 килограммов.
Он был одним из главных хищников древних океанов и охотился на рыбу и кальмаров.
Впоследствии крупные акулы и косатки вытеснили гигантских пингвинов из большинства морских экосистем.
Пелагорнитиды были крупнейшими летающими птицами в истории
Особое место среди доисторических птиц занимают пелагорнитиды.
Размах крыльев крупнейших представителей этого вида превышал семь метров, что почти вдвое больше, чем у современного странствующего альбатроса.
Еще одной особенностью этих птиц были костные выступы на челюстях, напоминавшие зубы.
Пелагорнитиды господствовали в небе на протяжении десятков миллионов лет, но исчезли после начала ледникового периода.
Самые крупные птицы по размаху крыльев
Среди известных науке птиц рекордсменом является Pelagornis sandersi с размахом крыльев 7,4 метра.
Второе место занимает Argentavis magnificens с показателем 5,6 метра.
Для сравнения: размах крыльев современного странствующего альбатроса составляет 3,5 метра, калифорнийского кондора – 2,9 метра, а великолепного фрегата – 2,4 метра.
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