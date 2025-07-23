Кровавая Луна: когда произойдет самое длинное за последние годы затмение

Словосочетание "кровавая Луна" звучит устрашающе. На самом деле им описывают явление полного лунного затмения, во время которого диск ночного светила приобретает кроваво-красный цвет. И в этом году большая часть мира сможет наблюдать это явление еще раз.

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Как пишет издание IFL Science, второе за год полное затмение Луны произойдет в ночь с 7 на 8 сентября. Его особенностью станет то, что оно будет самым длинным за последние годы.

Астрономически полное лунное затмение происходит в момент, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, из-за чего Луна полностью скрывается в тени нашей планеты. В этот момент прямой солнечный свет блокируется, поверхность Луны темнеет и часто приобретает красновато-оранжевый оттенок. Этот эффект вызывается тем, что солнечный свет, проникая через атмосферу Земли, рассеивает свет и преломляет красные волны в сторону лунной поверхности.

Полное лунное затмение в сентябре этого года станет самым продолжительным с 2022 года. По данным Time and Date, продолжительность небесного явления составит 5 часов 27 минут, а максимальная фаза – период полного затмения Луны – продлится примерно 1 час 22 минуты.

Полюбоваться небесным зрелищем от начала до конца смогут жители большей части Азии, Восточной Африки и Западной Австралии. Жители остальной части африканского континента, Австралии и большинство европейцев смогут увидеть отдельные фазы затмения. Если, конечно, позволит погода. В целом, полностью увидеть, как тень Земли проходит по Луне, смогут 60% населения Земли. Полюбоваться явлением в той или иной степени смогут 87% людей.

Над Украиной луна взойдет, уже когда затмение будет в разгаре. Земля отбросит тень на свой спутник примерно в 19:00. В начале сентября в это время еще продолжается световой день. Максимальная фаза затмения по киевскому времени придется на 20:00-20:30 вечером 7 сентября. После этого диск Луны начнет постепенно выходить из тени.

Чтобы полюбоваться небесным явлением, украинцам советуют искать точку, с которой открывается свободный обзор горизонта на востоке. Затмение будет происходить, именно когда Луна будет выходить на небо. Поэтому она будет висеть на небосклоне достаточно низко и высокие здания и конструкции будут заслонять ее.

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