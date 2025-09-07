Кровавая Луна 7 сентября 2025: точное время, когда в Украине будет видно затмение
Сегодня вечером мир будет наблюдать Кровавую Луну – зрелищное полное лунное затмение. Хорошие новости для украинских любителей наблюдать за ночным небом: явление можно будет видеть по всей территории нашей страны, еще и успеть насладиться им до начала комендантского часа.
Когда именно можно будет полюбоваться зрелищем и когда будут происходить различные его фазы, рассказал Telegram-канал "Вселенная в кармане". По киевскому времени затмение продлится с 18:28 до 23:55, а полную его фазу можно будет наблюдать с 20:31 до 21:53. Вот как распределятся его разные стадии:
18:28 - Луна начинает входить в полутень
19:28 - начало входа в тень (начало частичной фазы)
20:31 - Луна полностью в тени Земли (начало полной фазы)
21:13 - максимальная фаза затмения
21:53 - начало выхода из тени в полутень (окончание полной фазы)
22:56 - Луна в полутени (конец частичной фазы)
23:55 - конец полутеневой фазы.
В течение полной фазы Луна приобретет глубокий медно-красный цвет. Именно поэтому подобные затмения называют Кровавой Луной.
С точки зрения астрономии, лунное затмение происходит тогда, когда наш естественный спутник входит в полутень или в тень Земли. В такой момент Солнце, Земля и Луна выстраиваются в прямую линию и планета заслоняет собой источник света, что делает ночное светило тусклым, хотя оно и находится в этот момент в своей полной фазе.
На этот раз Луна войдет в тень Земли и ее видимый диск будет весь закрыт от солнечного света. Такие затмения называются полными.
Однако тень Земли во время явления не является абсолютно темной: голубая часть солнечного излучения рассеивается в атмосфере, а красная — преломляется и освещает Луну. Именно благодаря этому она и приобретает несколько жуткий красный цвет.
