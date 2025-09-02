Сентябрь будет богатым на редкие астрономические события: когда лунное затмение

Сентябрь 2025 года обещает стать настоящим праздником для любителей астрономии. Этот месяц будет наполнен уникальными небесными событиями, которые привлекут внимание как профессиональных астрономов, так и любителей.

Видео дня

От лунных затмений до редких соединений планет с Луной — небо подарит немало поводов для наблюдений. Уникальность событий сентября заключается в их разнообразии и редкости, ведь некоторые явления случаются только раз в несколько лет. Поэтому готовьте телескопы и обозначьте ключевые даты в календаре.

Когда лунное затмение сентябрь 2025

Одним из главных событий месяца станет полное лунное затмение 7 сентября. В этот вечер Луна погрузится в тень Земли, создавая впечатляющее зрелище.

Полная фаза затмения продлится с 20:31 до 21:53 по киевскому времени, что позволит наблюдателям насладиться космическим шоу. Это затмение будет особенно интересным из-за его продолжительности и возможности наблюдать его во многих регионах мира. Не упустите шанс увидеть, как Луна приобретает глубокий красноватый оттенок.

На следующий день, 8 сентября, произойдет еще одно захватывающее событие — соединение Луны с двумя газовыми гигантами, Сатурном и Нептуном. Эти планеты приблизятся к Луне на небосклоне, создавая эффектную картину для наблюдений через телескоп. Хотя Нептун менее заметен из-за своей удаленности, Сатурн с его кольцами станет настоящим украшением вечернего неба. Такое расположение планет идеально подходит для астрофотографии. Наблюдайте это событие после захода солнца, чтобы получить наилучший вид.

Луна закроет звездное скопление Плеяды

В ночь с 12 на 13 сентября Луна закроет звездное скопление Плеяды, создавая редкое астрономическое явление, известное как покрытие. Это событие будет происходить примерно с 22:20 до 01:40 по киевскому времени. Наблюдать, как звезды Плеяд исчезают за лунным диском, а затем появляются снова, — это настоящее чудо для любителей астрономии. Для качественного наблюдения рекомендуется использовать бинокль или телескоп. Это явление станет одним из самых ярких событий сентября для тех, кто охотится за уникальными небесными моментами.

Луна закроет Венеру

Еще одно редкое событие ждет наблюдателей 19 сентября, когда Луна закроет Венеру на дневном небе. Это явление чрезвычайно сложное для наблюдения из-за яркости дневного света, но для опытных астрономов оно станет настоящим вызовом. Покрытие Венеры — редкое событие, которое требует точного оборудования и благоприятных погодных условий. Если вам удастся его увидеть, это станет незабываемым опытом. Не забудьте проверить прогноз погоды и подготовить телескоп заранее.

Завершится месяц не менее яркими событиями: 21 сентября Сатурн войдет в противостояние, а 23 сентября то же самое сделает Нептун. В эти дни планеты будут самыми яркими, поскольку будут находиться на минимальном расстоянии от Земли. Также 22 сентября наступит осеннее равноденствие, что знаменует начало астрономической осени, а 27 сентября будет отмечаться осенний День Астрономии. Эти даты завершат насыщенный месяц, наполненный небесными чудесами, которые вдохновят каждого поднять глаза к звездам.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в сентябре взойдет "кровавая Луна".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.