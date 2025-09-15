Количество растет и дальше: в какой стране насчитали почти 100 тысяч долгожителей

В Японии зафиксирован исторический рекорд по количеству долгожителей. Министерство здравоохранения страны сообщило, что по состоянию на 1 сентября этого года количество людей в возрасте от 100 лет достигло 99 763 человек.

Это на 4644 больше, чем в прошлом году, и новый рекорд уже 55-й год подряд. Женщины составляют подавляющее большинство — более 87 тысяч, или около 88% от всех долгожителей.

Впервые учет таких людей в стране начали вести в 1963 году, тогда было зарегистрировано всего 153 человека. С тех пор показатели стабильно растут: в 1981 году их количество превысило тысячу, в 1998 году — 10 тысяч, а в 2022-м — уже 90 тысяч.

Долгожители и их география

Среди долгожителей особое внимание привлекает 114-летняя Шигеко Кагава из префектуры Нара, которая даже после 80 лет продолжала работать врачом. Самым старшим мужчиной сейчас является 111-летний Кийотака Мизуно из префектуры Сидзуока. Всего в стране на каждые 100 тысяч населения приходится 80,58 долгожителей. Самые высокие показатели наблюдаются в префектуре Симанэ, которая уже 13 лет подряд возглавляет рейтинг, а самые низкие — в Сайтаме, пишет The Japan Times.

Несмотря на рост количества долгожителей, Япония сталкивается с серьезными демографическими проблемами. Уровень рождаемости упал до 1,15 ребенка на одну женщину, что стало самым низким показателем с 1947 года. Общая численность населения сократилась до 120,65 миллиона, а количество новорожденных впервые упало ниже 700 тысяч.

В то же время число смертей превысило 1,6 миллиона, что привело к естественному сокращению населения почти на миллион человек. Это уже 17-й год подряд, когда страна теряет население, и нынешнее падение стало самым резким с начала статистического учета.

