Китай отправил в космос искусственные человеческие эмбрионы: с какой целью

Китай осуществил успешный запуск грузового космического аппарата Tianzhou-10 с космодрома Вэньчан, на борту которого, кроме стандартного обеспечения для космонавтов, находится уникальный биологический груз. Эта миссия стала первой в мире попыткой детально изучить, как структуры, аналогичные человеческим эмбрионам, развиваются в условиях реальной невесомости и открытого космического излучения.

Ученые из Центра технологий и инженерии для использования космоса при Академии наук Китая (CAS) подготовили этот эксперимент для расширения знаний о зарождении жизни вне Земли. Исследование искусственно созданных клеточных моделей призвано дать ответ на фундаментальные вопросы современной биомедицины и аэрокосмической биологии.

Как пишет South China Morning Post, полученные результаты станут базой для планирования будущих долговременных миссий с участием людей и потенциального заселения других планет.

Искусственные эмбрионы как безопасная альтернатива в науке

Для проведения масштабных и глубоких космических исследований использование настоящих человеческих эмбрионов почти невозможно из-за дефицита материала и этических ограничений. Именно поэтому руководитель научного проекта Юй Лецянь и его команда разработали специальные модели из стволовых клеток, которые по своей структуре максимально приближены к природным оригиналам. Эти искусственные образования не являются полноценными зародышами и не способны развиться в самостоятельное человеческое существо, однако они идеально подходят для воспроизведения процессов начальных стадий формирования организма.

Для текущей космической миссии специалисты подобрали клеточные модели, которые по своему состоянию соответствуют важнейшему этапу человеческого развития – периода между 14-м и 21-м днями после оплодотворения. Это очень важное окно, ведь всего за несколько суток в зародыше закладываются основы всех будущих внутренних органов и определяется ось тела. Любые внешние сбои, аномалии или радиационные вмешательства на этой стадии могут иметь катастрофические последствия для жизнеспособности организма в будущем.

Тайны эмбриогенеза и борьба с врожденными болезнями

Современная наука до сих пор не имеет точного ответа на вопрос, почему и как именно клетки эмбриона всего за несколько дней способны самоорганизоваться в сложный структурированный план тела. Поскольку многие тяжелые детские патологии, такие как врожденные пороки сердца или анатомические деформации, возникают именно в этот критический трехнедельный период, исследования в космосе имеют большое значение для земной медицины. Наблюдение за тем, как закладывается биологический шаблон организма без влияния земного притяжения, поможет врачам лучше понять природу многих заболеваний.

Издание отмечает, что вся жизнь на нашей планете на протяжении миллиардов лет эволюционировала в условиях постоянной гравитации, поэтому реакция млекопитающих на пребывание в зоне нулевого притяжения остается загадкой. Китайская космическая станция предоставляет уникальную среду, которую невозможно полностью воссоздать в лабораториях на Земле: длительную микрогравитацию в сочетании с настоящим космическим излучением.

Ход космического эксперимента и подготовка к колонизации Марса

В течение пяти дней пребывания на орбитальной станции искусственные эмбрионы будут развиваться под строгим наблюдением китайских тайконавтов. Специализированные автоматизированные системы ежедневно будут заменять питательные растворы для обеспечения стабильных условий роста клеток. После завершения экспериментального срока все образцы будут мгновенно заморожены непосредственно на орбите, а затем их доставят обратно на Землю для тщательного молекулярного и генетического анализа.

Значение этого проекта выходит далеко за пределы фундаментальной биологии, ведь человечество постепенно приближается к эпохе длительного проживания в космосе и создания постоянных баз на Луне или Марсе. Главный вызов, который стоит перед учеными, заключается в том, способна ли человеческая жизнь вообще продолжаться в следующих поколениях за пределами Земли. Этот эксперимент является первым шагом к выяснению того, оказывает ли космос критическое влияние на репродуктивную функцию, и если да, то как наука может вмешаться и защитить будущих колонистов.

