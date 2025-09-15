Какими могли быть древние марсиане: ученые заверили, что нашли признаки жизни

NASA сделало сенсационное заявление: ученые обнаружили самые убедительные на сегодня следы жизни на Марсе. Еще в прошлом году марсоход Perseverance зафиксировал на дне высохшего русла реки, расположенного недалеко от экватора Красной планеты, странные ржаво-коричневые кольца – так называемые "пятна-леопарды".

После месяцев анализа исследователи пришли к выводу: это могут быть остатки древних микроорганизмов, которые существовали миллиарды лет назад. Детали рассказало издание Daily Mail.

Что нашли на Марсе

Проверяя участок, известный как Bright Angel, Perseverance обнаружил "фронты реакций" – места, где в прошлом происходили химические и физические процессы. Самое интересное, что в этих структурах зафиксировали два ключевых минерала:

вивианит , который на Земле формируется во время разложения органического вещества,

грейгит, который образуют микробы.

"Такие органо-минеральные ассоциации мы наблюдаем в зонах микробной жизни на Земле. Это очень обнадеживающая находка", – объяснил ученый Кейрон Хикман-Льюис из Лондонского университета Беркбек.

Ученые отмечают: полностью исключать небиологическое происхождение этих пятен еще рано. Но после года исследований команда впервые осторожно употребила определение "потенциальная биосигнатура".

Какой могла быть марсианская жизнь

Миллиарды лет назад кратер Езеро, где работает Perseverance, был заполнен водой и мог создавать подходящие условия для микробной жизни.

Исследователи предполагают, что марсианские микроорганизмы питались бы природным углеродом, серой и фосфором в породах, а в результате своей жизнедеятельности "выпускали" минералы, которые сегодня видит марсоход.

Ученые сравнивают возможных марсиан с земными экстремофилами:

бактериями, выживающими в сверхсоленых озерах,

микробами, живущими в километрах под землей,

или организмы, приспособившиеся к пустыням Чили.

Условия на поверхности Марса были жесткими: сильная радиация, низкая гравитация и колебания температуры от +20 °C днем до -153 °C ночью. И все же в водной среде микробы могли вести скромное, но устойчивое существование.

Могли ли развиться более сложные формы

Большинство ученых сходятся во мнении, что сложная жизнь на Марсе почти невероятна. Атмосфера планеты начала разрушаться уже через миллиард лет после зарождения возможных микробов, сделав климат слишком холодным и сухим.

Для появления многоклеточных существ, подобных земным животным, нужны стабильные условия и огромные ресурсы энергии. На Земле это стало возможным только через 3 миллиарда лет после первых микробов.

В фантастическом случае, если бы на Марсе таки возникли сложные организмы, они должны были бы быть предельно выносливыми:

с толстой защитной оболочкой от ультрафиолета,

способными жить под поверхностью,

приспособлены к недостатку воды и экстремальным морозам.

Ученые предполагают, что они напоминали бы простейших земных обитателей гидротермальных источников или пустынных рептилий.

