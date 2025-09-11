Как избавиться от укачивания: ученые нашли простой способ

Укачивание в транспорте — это распространенное явление, сопровождающееся тошнотой, головокружением, головной болью и холодным потом. Для тех, кто часто сталкивается с этой проблемой, путешествие может превратиться в настоящее испытание.

Распространенные советы, например, "смотреть на горизонт" или "дышать в бумажный пакет", не всегда оказываются эффективными. Однако недавнее исследование, проведенное учеными из Юго-западного университета в Китае, открыло неожиданное, но очень простое решение для облегчения симптомов. Оно касается музыки, которую вы слушаете во время путешествия.

Что делать, когда укачивает в автобусе, машине, самолете или поезде

Влияние музыки на самочувствие

Доктор Цицзун Юэ, один из авторов исследования, отметил, что музыка является неинвазивным, доступным и персонализированным методом вмешательства. Чтобы выяснить, какие именно композиции помогают от укачивания, команда ученых провела эксперимент. С помощью специального симулятора вождения у 30 участников вызывали симптомы укачивания, а затем во время восстановления включали им разные жанры музыки. Результаты были впечатляющими и подтвердили эффективность музыкальной терапии.

Исследование показало, что самой эффективной в борьбе с тошнотой оказалась веселая музыка, которая уменьшила симптомы на 57,3%. Чуть менее эффективной была мягкая и спокойная музыка, которая облегчила самочувствие на 56,7%. Эти результаты значительно превзошли показатели контрольной группы, которая не слушала музыку и почувствовала облегчение лишь на 43,3%. По мнению исследователей, спокойная музыка расслабляет и снимает напряжение, а веселая — отвлекает мозг, активируя его систему вознаграждения.

Интересно, что грустная музыка оказалась единственным жанром, который не только не помог, но и ухудшил ситуацию. Она облегчила симптомы лишь на 40%, что даже меньше, чем у тех, кто не слушал ничего. Ученые предполагают, что грустная музыка может усиливать негативные эмоции, тем самым увеличивая общий дискомфорт. Это открытие подтверждает, что психологическое состояние имеет прямое влияние на физические ощущения во время укачивания, отмечает издание Daily Mail.

Хотя результаты исследования являются многообещающими, они лишь подтверждают эффективность музыки. Другие эксперты также дают практические советы, которые помогут избежать неприятных ощущений. Так, представитель британской автомобильной ассоциации RAC Род Деннис рекомендует пассажирам отказаться от чтения книг или использования гаджетов во время движения. Он также советует смотреть в окно на горизонт, что является проверенным способом уменьшить укачивание.

Важным фактором является также микроклимат в салоне. Обеспечение постоянного притока свежего воздуха, особенно для пассажиров на задних сиденьях, может значительно облегчить состояние. Также большое значение имеет стиль вождения.

Резкие торможения и ускорения, особенно на извилистых дорогах, являются основными причинами, провоцирующими тошноту. Деннис отмечает, что даже водители, которые не страдают от укачивания, должны помнить о пассажирах, чтобы сделать поездку комфортной для всех.

Исследователи также изучали влияние укачивания на мозговую активность, используя электроэнцефалографию. Они обнаружили изменения в затылочной доле мозга, которые коррелируют с ощущением тошноты. Хотя эти результаты требуют дальнейшего изучения, они могут стать основой для разработки методов количественного отслеживания укачивания в режиме реального времени, что открывает новые возможности для будущих исследований.

