Как ИИ может сэкономить ваше время: 5 навыков, которые теперь изучать необязательно

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) достигло огромных успехов. Его использование стремительно выросло, особенно после запуска ChatGPT OpenAI в 2022 году, с помощью которого можно сэкономить свое время.

Видео дня

Теперь ИИ может заменить человека во многих процессах благодаря его способности автоматизировать базовые задачи. И хотя его работу нужно внимательно проверять, поскольку результаты могут быть преувеличенными, Euro News предлагает 5 навыков, которые теперь не обязательно изучать, используя вместо этого ИИ.

Письмо

Технология создания естественного языка ИИ можно использовать для создания простых отчетов, заявлений и других текстов. По мере развития языковых возможностей искусственного интеллекта он увеличит работу людей в письме путем обобщения информации, внесения предложений и обсуждения идей. Некоторые специалисты уже используют чат-боты в своих профессиях, например для написания контента.

Художественное оформление

Инструменты на основе искусственного интеллекта могут уменьшить ручную работу над проектированием. ИИ может создавать изображения, разрабатывать макеты и оптимизировать цветовые схемы.

Ввод данных

Если правильно овладеть работой по ИИ, то ввод и обработка данных уже совсем скоро могут быть полностью автоматизированы. Алгоритмы машинного обучения могут вводить данные быстрее и точнее людей. В настоящее время ИИ можно использовать в качестве помощника, правильно поставив задачу.

Уже сегодня благодаря таким алгоритмам, как технология оптического распознавания символов (OCR), искусственный интеллект может распознавать и преобразовывать печатный или письменный текст в цифровые данные. Это значительно уменьшает ошибки расчета и ввода данных вручную и экономит драгоценное время.

Анализ данных

Искусственный интеллект может быстро анализировать огромные объемы данных. ИИ способен выявлять те закономерности и идеи, которые люди могут неправильно толковать или совсем не заметить.

Видеомонтаж

Инструменты редактирования видео на основе искусственного интеллекта могут помочь людям без опыта редактирования. ИИ автоматически выбирает и собирает лучшие кадры, добавляет переходы и регулирует уровень звука.

Также с помощью ИИ можно ретушировать изображения, стабилизировать видео и корректировать цвета в кадре. Инструменты искусственного интеллекта могут создавать предварительные просмотры, облегчая пользователям визуализацию конечного продукта.

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