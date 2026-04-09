Есть только у беременных: ученые обнаружили новый тип клеток

Ученые сделали важный прорыв в изучении беременности, создав подробную карту взаимодействия между организмом матери и плода. В процессе исследования им удалось обнаружить новый тип клеток, который ранее не был известен науке.

Эти клетки появляются только во время беременности и играют ключевую роль в развитии плаценты. Открытие помогает лучше понять сложные процессы, происходящие в организме женщины. Оно также может объяснить причины некоторых осложнений и стать основой для новых методов лечения.

Исследование "Одноклеточная пространственно-временная диссекция материнско-плодового интерфейса человека" опубликовано в журнале Nature.

Новый атлас беременности

Исследователи создали масштабную карту плаценты и матки, которая демонстрирует, как эти ткани меняются в течение всего периода беременности. В отличие от предыдущих работ, новый атлас охватывает все этапы – от ранних недель до родов. Это позволило впервые увидеть полную картину развития.

В ходе исследования был обнаружен подтип клеток, который отсутствует в матке вне беременности. Их количество резко возрастает на ранних этапах, когда организм готовится поддерживать эмбрион. Это открытие стало неожиданным даже для самих ученых.

Новые клетки, вероятно, отвечают за связь плаценты с кровеносной системой матери. Они помогают обеспечить плод кислородом и питательными веществами. Именно этот процесс является критически важным для нормального течения беременности.

Эти клетки имеют рецепторы, реагирующие на каннабиноиды – вещества, которые вырабатывает организм или которые содержатся в каннабисе. Это может объяснять, почему употребление каннабиса во время беременности связано с рисками для плода. В частности, речь идет о нарушении кровотока и недостатке кислорода.

Масштаб исследования

Команда проанализировала около 1,2 миллиона клеток плаценты и матки. Данные собирались образцами, полученными на разных сроках беременности – от 5 до 39 недель. Такой объем информации позволил получить максимально точные результаты.

Ученые исследовали активность генов и белков в каждой клетке. Они также изучали структуру ДНК, чтобы понять, какие гены могут активироваться. Это помогло установить связь между генетическими процессами и поведением клеток.

На ранних этапах беременности клетки плода проникают в матку, формируя кровоснабжение плаценты. Если этот процесс нарушается, могут возникать серьезные осложнения, в частности преэклампсия. Исследование показало, как именно эти механизмы работают.

"Регуляторы" процесса

Новый тип клеток выполняет функцию контроля – они регулируют глубину проникновения других клеток. Они действуют как своеобразные "ограничители", не позволяя процессу выходить из-под контроля. Это открытие помогает лучше понять баланс в развитии плаценты.

Полученные данные позволили определить клетки, которые больше всего связаны с риском осложнений беременности. В будущем это может помочь создать новые методы лечения, направленные именно на эти клетки.

