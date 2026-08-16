Дополнительный час сна улучшает оценки? Ученые нашли ответ

Сон – лучшее лекарство от всего, буквально панацея нашего времени. Огромный массив исследований, который к тому же постоянно растет, доказывает: когда мы хорошо спим, внутри нашего организма происходят положительные изменения.

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Однако при недостатке качественного сна все происходит с точностью до наоборот, а хроническое недосыпание связывают с самыми разнообразными проблемами со здоровьем. Как пишет издание Science Alert, в последнее время многочисленные исследования конкретно изучали влияние плохого сна на подростков. Немало работ показали, что качественный отдых улучшает общее благополучие учащейся молодежи, тогда как его недостаток может негативно сказываться на их академической успеваемости.

В первом в своем роде исследовании, опубликованном в журнале Journal of Political Economy, учёные решили проверить это предположение и нашли способ повлиять на студентов колледжа так, чтобы это не только улучшило их сон, но и повысило оценки. "Недосыпание чрезвычайно распространено среди молодежи, однако университетам всегда было трудно найти доступные способы для улучшения успеваемости студентов. Насколько нам известно, это первое полевое экспериментальное исследование, которое доказало: улучшение сна напрямую приводит к росту академических результатов", – рассказал изданию экономист в области здравоохранения Осеа Джунтелла из Питтсбургского университета.

В рамках своей работы Джунтелла и его коллеги исследовали группу из 1149 студентов. Эксперимент проходил в несколько этапов. В начале исследования студенты спали в среднем всего 6,6 часа в сутки, а в 29% будних ночей продолжительность их сна составляла менее 6 часов.

На этапе активного вмешательства всем студентам выдали фитнес-браслеты для мониторинга сна и случайным образом разделили их на две группы. Участников исследуемой группы специально поощряли спать не менее 7 часов в будние дни. Они получали персонализированные напоминания о времени отхода ко сну, а также небольшое денежное вознаграждение ($4,75 за ночь в течение четырёх недель), если достигали поставленной цели. В то же время контрольная группа просто носила трекеры, но не получала никаких указаний или вознаграждений за изменение своих привычек.

"Нас интересовали два основных вопроса. Во-первых, может ли простое изменение поведенческих факторов помочь студентам сформировать здоровые и устойчивые привычки сна? Во-вторых, хотя во многих исследованиях отмечалась четкая корреляция между сном и успеваемостью, существовало слишком мало доказательств причинно-следственной связи, полученных с помощью фитнес-трекеров в реальных условиях, которые бы подтверждали, что улучшение сна действительно приводит к лучшим результатам в учебе", – пояснил Джунтелла.

Учитывая итоги эксперимента, теперь у нас есть четкий ответ. В ходе исследования студенты из экспериментальной группы стали спать больше: доля ночей, когда они высыпались в течение 7 часов, выросла на 26%, а общая продолжительность сна увеличилась на 19 дополнительных минут за ночь. Даже после завершения эксперимента эти студенты продолжали спать больше, чем в самом начале, хотя после отмены напоминаний и выплат этот эффект снизился до 8 дополнительных минут сна.

"После первой волны исследования в 2019 году мы уже хорошо понимали, что наш подход улучшает сон и что часть эффекта сохраняется даже после прекращения стимулирования. Но окончательно нас убедило в том, что это действительно важное открытие, когда мы сопоставили экспериментальные данные с официальными сведениями об успеваемости студентов и увидели рост среднего балла", – отметил Джунтелла.

Эти результаты показали, что студенты из экспериментальной группы улучшили свои средние оценки на 0,075–0,089 балла в течение семестра, когда проводилось исследование. При этом устойчивый эффект аналогичного масштаба наблюдался и в следующем семестре.

При этом рост среднего балла в данном случае превзошел или оказался сопоставимым с результатами академических программ финансового стимулирования, таких как стипендии. Однако он потребовал значительно меньших затрат, подчеркивают исследователи.

Хотя эти сдвиги носят относительно умеренный характер и требуют подтверждения в дальнейших исследованиях, сам факт того, что эксперимент со сном продемонстрировал рост успеваемости, является чрезвычайно обнадеживающим результатом. "Больше всего меня вдохновляет то, что это относительно простые решения, которые можно адаптировать и протестировать в самых разных условиях", – признался Осеа Джунтелла. По его словам, эффект можно распространить не только на колледжи и университеты, но и потенциально на школы и рабочие коллективы.

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