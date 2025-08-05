Что убило войско Наполеона: ученые нашли новую причину
Отступление Наполеона в 1812 году считается одной из крупнейших катастроф в военной истории. Из 600-тысячной армии, которая двинулась на Москву, живыми вернулись лишь около 100 тысяч. Традиционно причинами трагедии называют суровую зиму или недостаток продовольствия.
Однако новое научное исследование открывает еще один важный фактор – инфекционные болезни, вызванные малоизвестными в то время бактериями. Детали рассказало издание ScienceAlert.
Новые данные по зубам солдат
В 2001 году в литовском Вильнюсе археологи обнаружили массовое захоронение более 3 000 солдат армии Наполеона. В 2024 году группа микробиологов из Университета Париж-Сите во главе с Реми Барбьери взялась за генетический анализ останков. Исследователи проанализировали зубы 13 солдат, изъяв из них остатки древней ДНК.
Результат удивил ученых: никаких следов бактерии Rickettsia prowazekii, возбудителя эпидемического сыпного тифа, который традиционно считали главным виновником смертей. Вместо этого были обнаружены два других патогена:
- Salmonella enterica (паратиф) – болезнь, которая вызывает лихорадку, диарею и обезвоживание;
- Borrelia recurrentis (возвратный сыпной тиф) – инфекция, которую переносят платяные вши и которая вызывает многократные приступы лихорадки и ослабление организма.
Оба возбудителя могут не быть смертельными сами по себе, однако в условиях сурового мороза, голода и физического истощения даже легкая болезнь становилась фатальной.
"Даже если заболевание не было смертельным, оно могло серьезно ослабить уже измученного человека", – отмечают авторы исследования.
Значительное количество тел в захоронениях было найдено в форме, без оружия, с лошадьми. Это свидетельствует о том, что эти солдаты погибли не в бою, а, вероятно, из-за болезней и общего истощения.
Авторы подчеркивают: отсутствие следов тифа не означает, что он не присутствовал – просто выборка была слишком ограниченной. Необходим анализ более широкого круга образцов, чтобы создать полную картину.
Переосмысление трагедии
Выводы исследователей предлагают новую интерпретацию катастрофы 1812 года: армию Наполеона убили не только морозы и боевые потери, а целый "коктейль" факторов – болезни, паразиты, голод.
"Реалистичный сценарий смерти этих солдат – это комбинация истощения, холода и нескольких болезней, в частности паратифа и рецидивного тифа", – говорится в исследовании.
Хотя результаты еще не прошли полную рецензию, они уже ставят под сомнение предыдущие гипотезы и открывают новое направление в изучении медицинской истории войн. Оказывается, что иногда главный враг – не вражеская армия, а невидимый микроорганизм.
Кстати, великий полководец, создатель одной из крупнейших империй в истории, реформатор и законодатель Наполеон вероятно и представить не мог, что когда-то в его честь назовут не только торт, но и комплекс. Психологи начали использовать термин "комплекс Наполеона" в начале XX века для описания невысоких мужчин с властным характером. Действительно ли император французов имел очень низкий рост – читайте в материале.
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