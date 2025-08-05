Что убило войско Наполеона: ученые нашли новую причину

Отступление Наполеона в 1812 году считается одной из крупнейших катастроф в военной истории. Из 600-тысячной армии, которая двинулась на Москву, живыми вернулись лишь около 100 тысяч. Традиционно причинами трагедии называют суровую зиму или недостаток продовольствия.

Видео дня

Однако новое научное исследование открывает еще один важный фактор – инфекционные болезни, вызванные малоизвестными в то время бактериями. Детали рассказало издание ScienceAlert.

Новые данные по зубам солдат

В 2001 году в литовском Вильнюсе археологи обнаружили массовое захоронение более 3 000 солдат армии Наполеона. В 2024 году группа микробиологов из Университета Париж-Сите во главе с Реми Барбьери взялась за генетический анализ останков. Исследователи проанализировали зубы 13 солдат, изъяв из них остатки древней ДНК.

Результат удивил ученых: никаких следов бактерии Rickettsia prowazekii, возбудителя эпидемического сыпного тифа, который традиционно считали главным виновником смертей. Вместо этого были обнаружены два других патогена:

Salmonella enterica (паратиф) – болезнь, которая вызывает лихорадку, диарею и обезвоживание;

Borrelia recurrentis (возвратный сыпной тиф) – инфекция, которую переносят платяные вши и которая вызывает многократные приступы лихорадки и ослабление организма.

Оба возбудителя могут не быть смертельными сами по себе, однако в условиях сурового мороза, голода и физического истощения даже легкая болезнь становилась фатальной.

"Даже если заболевание не было смертельным, оно могло серьезно ослабить уже измученного человека", – отмечают авторы исследования.

Значительное количество тел в захоронениях было найдено в форме, без оружия, с лошадьми. Это свидетельствует о том, что эти солдаты погибли не в бою, а, вероятно, из-за болезней и общего истощения.

Авторы подчеркивают: отсутствие следов тифа не означает, что он не присутствовал – просто выборка была слишком ограниченной. Необходим анализ более широкого круга образцов, чтобы создать полную картину.

Переосмысление трагедии

Выводы исследователей предлагают новую интерпретацию катастрофы 1812 года: армию Наполеона убили не только морозы и боевые потери, а целый "коктейль" факторов – болезни, паразиты, голод.

"Реалистичный сценарий смерти этих солдат – это комбинация истощения, холода и нескольких болезней, в частности паратифа и рецидивного тифа", – говорится в исследовании.

Хотя результаты еще не прошли полную рецензию, они уже ставят под сомнение предыдущие гипотезы и открывают новое направление в изучении медицинской истории войн. Оказывается, что иногда главный враг – не вражеская армия, а невидимый микроорганизм.

Кстати, великий полководец, создатель одной из крупнейших империй в истории, реформатор и законодатель Наполеон вероятно и представить не мог, что когда-то в его честь назовут не только торт, но и комплекс. Психологи начали использовать термин "комплекс Наполеона" в начале XX века для описания невысоких мужчин с властным характером. Действительно ли император французов имел очень низкий рост – читайте в материале.

Также OBOZ.UA публиковал интересные факты о Наполеоне.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.