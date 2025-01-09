Что такое 'дьявольские ветры', подпитывающие смертоносные пожары в Лос-Анджелесе и не дающие им затихнуть

В Лос-Анджелесе продолжает бушевать смертоносный пожар, который уже нанес ущерб на сотни миллионов долларов. По словам экспертов, "дьявольские ветры" подпитывают костры и не дают им затихнуть.

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Южная Калифорния особенно пострадала от этих сильных ветров, официально известных как ветры Санта-Анна, которые являются теплыми и порывистыми северо-восточными потоками воздуха, которые дуют из внутренней части региона к побережью. "Дьявольские ветры" также более сухие из-за того, что движутся в противоположном направлении от нормального берегового потока, который переносит влажный воздух из Тихого океана в регион, пишет DailyMail.

По словам экспертов, ветры Санта-Анны привели к снижению уровня влажности и высушили растительность, которая затем стала восприимчивой к пожарам. Кроме того, огромные скорости ветра способны разжечь любую искру в опустошительные пожары, быстро распространяющиеся и охватывающие тысячи гектаров за несколько часов.

Известно, что ветры Санта-Анна создаются высоким давлением над Большим бассейном, пустынным внутренним районом Запада, перекрывающим несколько штатов.

Ученые объясняют, что воздух высыхает, когда он двигается по часовой стрелке в Южную Калифорнию, где сталкивается с высокими горными хребтами, отделяющими пустыню от прибрежных мегаполисов.

Именно в это время воздух начинает набирать скорость, проходя над горами и каньонами, становясь более сухим и теплым по мере продвижения, говорят ученые.

По словам метеоролога AccuWeather Гвен Фивегер, в начале этой недели зона высокого давления в Большом бассейне в сочетании со штормом, развивающимся на северо-западе Мексики, повлекла за собой шторм во вторник.

В это время в южной Калифорнии ветер Санта-Анна двигался со скоростью около 145 километров в час. И учитывая, что сейчас в январе сухо, пожары быстро распространились, говорят исследователи.

"Сейчас все зависят от ветра", – сказал президент Калифорнийского профсоюза профессиональных пожарных Брайан Райс. Он добавил, что порывы со скоростью от 95 до 130 км в час сейчас опустошают штат.

"Это ураганный ветер и это экстремально", – подчеркнула капитан пожарной службы округа Лос-Анджелес Шейла Келлигер.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров объявили режим чрезвычайное положение.

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