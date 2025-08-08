Брови становятся длиннее, а рост – меньше: интересные факты о старении

Старение остается загадкой для ученых. В биологии старение означает, что со временем клетки нашего организма изнашиваются или повреждаются. Они перестают функционировать так же хорошо, как и раньше.

Мы также знаем, что признаками старения у людей являются морщины кожи, поседение волос, появление темных пятен на коже. Но на самом деле этот процесс затрагивает все части тела, включая внутренние органы. Функции органов и тканей, физические способности и умственные способности — все это меняется с возрастом. Что именно происходит с нашим телом, подробнее рассказало издание Live Science.

Некоторые исследователи утверждают, что старение начинается еще до рождения, когда в утробе матери формируются первые клетки эмбриона. У детей и молодых людей поврежденные или отмирающие клетки обычно достаточно быстро заменяются новыми. Однако с возрастом организму требуется больше времени, чтобы восстановить или заменить эти дисфункциональные клетки. Скорость старения и то, как оно влияет на тело и мозг, может сильно отличаться у разных людей.

5 важных фактов о старении

С возрастом у некоторых мужчин брови становятся длиннее и гуще. У пожилых мужчин также могут начать расти длинные волосы в ушах и носу. Это связано с тем, что уровень определенных гормонов у мужчин повышается с возрастом и стимулирует атипичный рост волос.

Некоторые люди являются долгожителями, их мозг стареет медленнее, чем обычно. Мозг таких людей в возрасте 80 лет напоминает мозг людей на несколько десятилетий моложе.

Считалось, что самым старым человеком в мире была Жанна Кальман, француженка, которая прожила 122 года и 164 дня. Однако это спорное утверждение, поскольку некоторые считают данные о возрасте Кальман поддельными.

Старение часто сопровождается "уменьшением" роста. В возрасте от 30 до 70 лет нормой считается потеря примерно 2,5-5 см.

Ученые до сих пор не уверены, сколько лет человек может прожить в идеальных условиях. Некоторые считают, что абсолютный предел — 150 лет, другие же считают, что он, вероятно, даже выше.

Все, что вам нужно знать о старении

Что вызывает старение? Все клетки организма в конечном итоге разрушаются и умирают. С годами и десятилетиями клетки делятся медленнее и становятся менее эффективными. Клеточные мембраны становятся более жесткими, что влияет на поступление питательных веществ и кислорода, а также на выведение углекислого газа – продукта жизнедеятельности. Поврежденные части тела заживают дольше, а органы работают хуже, чем раньше.

То, что мы называем "старением", в основном вызвано повреждением клеток и молекул организма, таких как ДНК, со временем.

Некоторые признаки старения могут изменить нашу внешность. Хрящ, гибкий материал, формирующий наши уши и носы, с возрастом размягчается и обвисает. Из-за этого носы и уши у пожилых людей кажутся больше, чем у молодых. У пожилых людей уменьшается мышечная и костная масса, что приводит к снижению силы и уменьшению роста.

В стареющем мозге миелин – жировое вещество, покрывающее нервные волокна, – изнашивается. В результате нарушается связь между клетками мозга, которые называются нейронами. Это может затруднить пожилым людям восстановление воспоминаний или создание новых.

Очень редкое генетическое заболевание, которое называют прогерией, может привести к тому, что люди стареют в очень раннем возрасте — часто до двух лет. Они могут начать лысеть, у них может появится скованность суставов или появятся морщины на коже. Это заболевание вызвано генетической мутацией. Ежегодно во всем мире прогерию диагностируют у около 400 детей.

Почему кожа становится морщинистой с возрастом?

Один из самых очевидных, самых заметных признаков старения – это проявление морщин на коже. Их становится больше и они углубляются. Особенно заметными становятся морщины вокруг глаз, рта и лба. Кожа становится менее эластичной. Она начинает обвисать и образовывать складки, особенно на лице, шее и руках.

В старшем возрасте кожа более сухая, чем в молодости. Она не такая жирная и удерживает меньше влаги. Дерма, или средний слой кожи, становится тоньше. В дерме сеть волокон делает молодую кожу эластичной, но со временем эти волокна ослабевают. Поверхность кожи делается уже не такой гладкой, как раньше, и на ней образуются складки и морщины.

Некоторые вредные привычки могут ускорять старение и появление морщин. Например, загрязнение окружающей среды, сигареты (в том числе вейпы) содержат токсины, которые обезвоживают кожу и повреждают кровеносные сосуды, доставляющие кислород к клеткам кожи. Это может привести к раннему появлению морщин и других признаков старения кожи.

Воздействие солнца также может расщеплять белок коллаген в коже и вызывать морщины, особенно у людей со светлой и легко обгорающей кожей. Солнце излучает вредный ультрафиолет (УФ). Когда УФ-лучи заставляют кожу стареть быстрее, чем положено, это называется "фотостарением".

Почему слух и зрение ухудшаются с возрастом?

Некоторые возрастные изменения слуха и зрения – это нормально. Генетика, болезни и факторы окружающей среды могут ускорить или усилить этот процесс. Резкая или внезапная потеря слуха или зрения может быть признаком более серьезной проблемы и нуждаться в консультации врача.

Наиболее распространенный тип возрастной потери слуха называется презисбиакузисом. Он постепенно развивается в обоих ушах и является результатом повреждения внутреннего уха, содержащего важные для слуха клетки.

В улитке – заполненной жидкостью структуре во внутреннем ухе – крошечные волоски помогают проводить звук. Эти волоски со временем стираются. В конце концов, они перестают восстанавливаться, что, в свою очередь, ухудшает слух. Естественное изнашивание барабанной перепонки или мелких слуховых косточек среднего уха может ухудшить слух, нарушая поступление звука в улитку. Ушная сера с возрастом становится более липкой, что может закупорить слуховой проход и затруднить восприятие звука.

Зрение также ухудшается с возрастом. После 40 лет глаза производят меньше слез из-за изменений в железах, которые вырабатывают слезные железы. Кроме того, мышцы не вращают глаз так полно, как раньше, что ухудшает периферическое зрение (часть зрения, позволяющая видеть по бокам, а не прямо перед собой).

Жировые пакеты, защищающие глаза, сдуваются и глаза проваливаются в глазницы. Зрачки, которые расширяются или сужаются, контролируя количество света, попадающего в глаз, реагируют медленнее. Хрусталик глаза, фокусирующий свет для четкого зрения, теряет гибкость. Это может привести к пресбиопии, или трудностям с фокусировкой на объектах, расположенных близко. По мере разрушения белков в хрусталике глаза он желтеет и может помутнеть – это состояние называется катарактой.

Ускоряется ли старение после определенного возраста?

Хотя старение происходит на протяжении всей жизни человека, его темпы меняются. В определенные периоды старение, вероятно, происходит резкими скачками.

В 2019 году ученые отслеживали скорость старения, наблюдая за изменениями в составе крови людей по мере их старения. Исследователи собрали образцы крови у 4200 человек в возрасте от 18 до 95 лет, а затем использовали белки крови для картирования изменений в зрелом организме. В среднем старение значительно ускорялось трижды: примерно в 34, 60 и 78 лет.

Через несколько лет другая группа ученых отслеживала скорость старения, изучая другие молекулы в организме человека. Они также исследовали изменения в микробиоме человека – совокупности бактерий, грибков и вирусов, населяющих наш организм. Исследователи обнаружили, что старение приобретало пиковых значений дважды: примерно в 44 и 60 лет. Считается, что эти изменения влияют на состояние здоровья. На обоих этих этапах молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, демонстрируют значительные изменения. Когда людям исполняется 60 лет, изменения становятся еще более заметными. Примерно в возрасте 60 лет иммунная система начинает быстро ослабевать и становится менее эффективной в борьбе с инфекциями и болезнями.

Другие исследования показали, что в возрасте около 60 лет люди теряют силу и мышечную массу. Сосуды, по которым движется кровь, становятся жесткими, и сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы перекачивать кровь. Сердечная мышца меняется и сердце бьется не так быстро, как раньше во время физических упражнений. Это повышает риск развития высокого кровяного давления, что может привести к повреждениям и проблемам со здоровьем.

Есть ли способ остановить старение или обратить этот процесс?

Все клетки стареют и умирают, и старение невозможно полностью предотвратить или повернуть этот процесс вспять. Но некоторые аспекты старения можно замедлить. Для многих людей определенный образ жизни помогает отсрочить или предотвратить некоторые виды возрастных повреждений и заболеваний.

Аэробные упражнения, такие как бег и плавание, связаны с более здоровым старением. Занятия спортом несколько раз в неделю могут помочь предотвратить инфаркты и инсульты. Регулярные физические упражнения также могут помочь предотвратить диабет 2 типа – состояния, при котором в крови человека повышается уровень сахара. Силовые тренировки наращивают мышечную массу, снижают хрупкость костей и улучшают устойчивость и равновесие, что в совокупности может предотвратить опасные для жизни падения. Употребление достаточного количества здоровой пищи, такой как овощи, цельнозерновые продукты и нежирные белки, связывают с улучшением здоровья и увеличением продолжительности жизни.

Некоторые люди считают, что могут "вылечиться" от старости различными способами, например, переливая себе кровь молодых людей. Однако научных данных, которые бы подтверждали эту идею, нет. Кроме того, ученые изучают молекулы, лекарства и вакцины, которые могли бы замедлить старение или обратить вспять некоторые его проявления. Тем не менее, эти идеи все еще проходят проверку.

