Видеоигры имеют неожиданное влияние на IQ детей: что обнаружили ученые

Какое влияние имеют видеоигры на детскую психику – вопрос, который беспокоит не только родителей, но и многих исследователей. И недавно новая работа показала довольно неожиданные результаты.

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Ученые, которые изучали юных геймеров, связали увеличение времени, проводимого за видеоиграми, с повышением интеллекта у детей. И это в определенной степени противоречит утверждению о вреде игр для юных умов, пишет издание Science Alert.

Хотя разница в когнитивных способностях была незначительной и недостаточной для доказательства причинно-следственной связи, все же она оказалась достаточно заметной. Исследование 2022 года тщательно учитывало такие факторы, как различия в генетике и социально-экономическом положении ребенка.

В то же время просмотр телевизора и использование социальных сетей, похоже, не оказывали ни положительного, ни отрицательного влияния на интеллект. Исследование должно оказаться полезным в дискуссии о том, сколько экранного времени подходит для детского возраста.

"Цифровые медиа определяют современное детство, но их когнитивные эффекты неясны и являются предметом жарких споров", – написала группа исследователей из Нидерландов, Германии и Швеции в своей опубликованной статье. "Мы считаем, что исследования с использованием генетических данных могут прояснить причинно-следственные связи и скорректировать обычно неучтенную роль генетической предрасположенности", – добавили ученые.

Авторы работы изучили данные о времени, проведенном перед экранами, для 9855 детей в возрасте 9-10 лет, участвовавших в тесте ABCD в США. В среднем дети проводили 2,5 часа в день за просмотром телевизора или онлайн-видео, 1 час за видеоиграми и полчаса за общением в интернете.

За два года ученые проанализировали данные более 5000 из этих детей. За этот период у тех, кто сообщил, что проводил за видеоиграми больше времени, чем обычно, IQ вырос на 2,5 балла по сравнению со средним показателем. Рост IQ был основан на результатах детей в заданиях, включающих понимание прочитанного, обработку визуально-пространственных данных, а также задание, ориентированное на память, гибкость мышления и самоконтроль.

Важно отметить, что, хотя исследование охватывало только детей из США и не различало типы видеоигр (мобильные и консольные), оно все же является ценной информацией об играх и IQ и подтверждает идею о том, что интеллект не является фиксированной константой, с которой мы рождаемся. "Наши результаты подтверждают утверждение, что экранное время, как правило, не ухудшает когнитивные способности детей, и что видеоигры на самом деле могут способствовать развитию интеллекта", – заявил нейробиолог Торкель Клингберг из Каролинского института в Швеции в 2022 году после публикации исследования.

Как отмечают исследователи, это не первая работа, которая предусматривает возможную связь между временем, которое дети проводят за играми, и развитием их когнитивных способностей. Ученые также предполагают, что видеоигры имеют другие сопутствующие преимущества.

Команда, которая проводила указанное исследование, утверждает, что небольшие размеры выборок, различия в дизайне исследований и отсутствие учета генетических и социально-экономических факторов привели к противоречивым данным о влиянии экранного времени, полученных нами на сегодняшний день. Именно эти ограничения это исследование стремилось минимизировать.

Все это говорит о том, что существует множество факторов, влияющих как на развитие и формирование интеллекта, так и на различные способы влияния экранного времени на наш организм и привычки. Поэтому нужно продолжать изучать этот вопрос. "Мы не изучали влияние экранного времени на физическую активность, сон, самочувствие или успеваемость в школе, поэтому ничего не можем сказать по этому поводу", – сказал Клингберг. По его словам, группа, которая работала над данной работой, теперь займется изучением влияния других факторов окружающей среды и то, как когнитивные эффекты связаны с развитием мозга в детском возрасте.

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