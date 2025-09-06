Библейская тайна раскрыта: ученые заявили о важной находке в Израиле

Сенсационное открытие сделали археологи в Израиле: на юге страны найдена древняя фабрика возрастом около 5500 лет. Ее связывают с ханаанской культурой, которая упоминается в Библии.

Обнаруженные артефакты свидетельствуют о высоком уровне организации и профессиональной специализации еще в период раннего бронзового века.

Библия изображает хананеев как коренных жителей Обетованной земли до того, как израильтяне прибыли туда и завоевали эту территорию. Эксперты Управления древностей Израиля заявили, что это открытие проливает свет на зачатки урбанизации и профессиональной специализации на древней земле.

Уникальная находка на юге Израиля

На территории раскопок нашли кремневые ядра, из которых изготавливались длинные острые лезвия.

Они использовались не только для обработки животных, но и во время сбора урожая. Находка помогает исследователям лучше понять, как формировалось общество Ближнего Востока во времена, непосредственно описанные в Священном Писании.

Древнюю мастерскую археологи обнаружили вблизи города Кирьят-Гат, расположенного в 60 километрах от Тель-Авива. Это первая подобная фабрика, найденная в этом регионе. Она функционировала в районе Нахаль-Комем, где археологи зафиксировали сотни подземных ям, которые использовались для ремесел и хранения.

Среди самых ценных артефактов — кремневые лезвия однородной формы и большие каменные ядра, из которых они изготавливались. Как пояснили в Управлении древностей Израиля (IAA), эти инструменты служили ножами и лезвиями серпов, что делало их жизненно необходимыми в быту.

Специалисты отмечают, что изготовление таких клинков было делом лишь немногих мастеров. Технология требовала исключительных знаний, что свидетельствует о развитии профессиональной специализации в обществе. Артефакты планируют представить на экспозиции в Национальном кампусе археологии Израиля в Иерусалиме.

Ханаанская культура и библейский контекст

Ученые связывают находку с ханаанской культурой, известной из библейских текстов. Ханаанцы жили на этих землях задолго до прихода израильтян и играли ключевую роль в формировании материальной культуры региона. Лезвия, изготовленные в Кирьят-Гате, соответствуют времени патриарха Авраама, что делает открытие еще более символичным.

По словам исследователей, найденная мастерская подтверждает, что общество раннего бронзового века было значительно сложнее, чем считалось ранее. Производство клинков указывает на наличие организованной экономики, специализации и социальных структур. "Это неопровержимое доказательство того, что в начале бронзового века местные общины имели развитые ремесла и профессиональных мастеров", — отметили в IAA.

Таким образом, открытие не только проливает свет на древние технологии, но и подтверждает библейские свидетельства о существовании сложных обществ в регионе более пяти тысяч лет назад.

