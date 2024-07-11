Астрономы обнаружили экзопланету размером с Юпитер, которая 'пахнет тухлыми яйцами'. Фото

Ученые обнаружили большую экзопланету размером с Юпитер на расстоянии 64 световых лет от Земли. Ее особенность в том, что этот газовый гигант содержит в своей атмосфере сероводород, который даже при низких концентрациях выдает вонь тухлых яиц.

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Несмотря на то, что это открытие с "запашком", однако оно важно. Ведь дает ученым новые подсказки о том, как сера может влиять на состав газовых миров за пределами Солнечной системы, пишет DailyMail.

Планета под названием HD 189733 обнаружили еще в 2005 году. Это экзопланета, то есть она вращается вокруг звезды вне нашей Солнечной системы.

Этот гигант известен своей невыносимой погодой. Ведь на нем царит туман и сожженная атмосфера, содержащая облака, украшенные стеклом и жаркой температурой, превышающей 900 градусов Цельсия.

Ученые из Университета Джона Гопкинса в рамках своего нового исследования проанализировали данные, собранные космическим телескопом "Джеймса Уэбба".

Инфракрасные наблюдения за протяженностью волны обнаружили состав атмосферы.

"Сероводород является основной молекулой, о которой мы не знали. Мы не ищем жизни на этой планете, потому что она слишком жаркая. Но поиск сероводорода является ступенькой для поиска этой молекулы на других планетах и более глубокого понимания того, как формируются разные типы планет", - сказал ведущий автор исследования Гуанвэй Фу.

Сера является жизненно важным элементом для построения более сложных молекул, как углерод, азот, кислород и фосфат. Ученым необходимо будет приложить больше усилий, чтобы подробно изучить этот газовый гигант, чтобы полностью понять, как созданы планеты и из чего они состоят.

В ближайшие месяцы команда доктора Фу планирует отслеживать серу на большем количестве экзопланет. Ученые стремятся выяснить, насколько близко эти планеты образуются к своим родительским звездам.

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