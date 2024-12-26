Астронавт NASA сделал завораживающее фото гигантской башни из облаков

Удивительная фотография, сделанная астронавтом на борту Международной космической станции, показывает гигантскую башню из облаков на фоне Аравийского полуострова. Изображение сделано при обращении МКС над Южной Азией.

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В частности, на снимке можно рассмотреть в деталях западное побережье Персидского залива – страны Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна. Достопримечательности, такие как Доха и Рас-Лаффан в Катаре, Аль-Хуфуф и пышный оазис Аль-Хаса в Саудовской Аравии, заметны вдоль побережья, их городские и природные текстуры создают поразительный контраст с образованием облаков, пишет Newsweek.

Фото опубликовано NASA, является отличным примером образования облаков в действии, говорят эксперты.

Кучовое облако резко поднимается на изображении, отбрасывая темную тень на ландшафт внизу. По словам экспертов, кучевые облака имеют разнообразные формы и размеры, их часто называют классическими пушистыми белыми облаками, которыми усеяно небом.

"Если смотреть сверху, освещенные Солнцем кучевые облака более ослепительны, чем другие типы облаков. Верхние части с четко очерченными и сильно затененными выступами и куполами имеют форму больших цветных капуст, огромных дымовых труб или башен. Их вершины, которые могут достигать очень разных уровней, иногда выступают из слоя тумана," – говорится на вебсайте Международного атласа облаков.

Такие облачные башни образуются, когда теплый влажный воздух быстро поднимается вверх в нестабильных атмосферных условиях, отмечают специалисты. Видимое присутствие меньших кучевых облаков у его основания указывает на начальные стадии потенциального развития кучево-дождевых облаков, которые могут вызвать интенсивные осадки или грозы.

Над водами Персидского залива в правом нижнем углу изображения появляется солнечный свет, придающий визуальной привлекательности. Это оптическое явление возникает, когда солнечный свет отражается прямо к наблюдателю, открывая мерцающие узоры и текстуры поверхности Персидского залива, отмечают ученые.

Ученые говорят, что горизонт в верхней части изображения отделяет атмосферу Земли от безграничного мрака космоса, напоминая об уникальном положении МКС, которая в этот момент была на высоте примерно 410 километров над Землей.

Ранее OBOZ.UA писал, что астронавт NASA поделился свежим фото с МКС, где видны невероятные вспышки звезд из космоса.

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