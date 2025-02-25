300 лет мы понимали его неправильно: как на самом деле звучит главный закон физики

В 1687 году известный ученый Исаак Ньютон написал на латыни на пергаменте свои три знаменитых закона, которые являются одними из главных в современной физике – они описывают движение любых объектов во Вселенной. Но, как оказалось, все эти 300 лет мы понимали его неправильно.

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Как объясняет в научной статье, опубликованной в журнале Philosophy of Science, философ языка и математики Даниэль Гук, первоначальная формулировка первого закона Ньютона была переведена не совсем так, как подразумевал ученый. Оказалось, что одно из латинских слов было переведено как "если", а не "поскольку". То есть в формулировке Ньютона часть его закона звучала как "поскольку на них не действуют внешние силы", пишет Science Alert.

Основываясь на этом переводе, бесчисленное количество ученых и учителей в течение 300 лет интерпретировали первый закон инерции Ньютона так, что объект будет продолжать двигаться по прямой линии или оставаться в покое, если не вмешается внешняя сила. Однако такое описание хорошо работает, пока не становится ясно, что внешние силы постоянно действуют на объект. И, по мнению ученых, Ньютон должен это учесть при формулировании своего первого закона движения.

Поэтому, пересматривая архивы, ученый Гук понял, что это распространенное перефразирование содержит неправильное толкование, которое долгие годы оставалось без внимания. И только в 1999 году двое ученых нашли, что в переводе одно слово было написано неправильно: слово "quatenus" с латинского означает "постольку", а не "если".

По словам Гука, новое чтение показывает, что Ньютон имел в виду, что каждое изменение импульса тела – каждый толчок, падение, поворот и рывок – является результатом внешних сил.

"Изменив это слово в переводе, эти ученые вернули одному из фундаментальных принципов физики его первоначальное значение", – объяснил ученый.

Однако эта чрезвычайно важная поправка так и не прижилась. По мнению некоторых ученых, вряд ли стоит спорить о том, что не изменяет основополагающего положения первого закона Ньютона.

"Некоторые считают мое чтение слишком диким и нетрадиционным, чтобы воспринимать его серьезно. Другие считают, что это настолько очевидно правильно, что вряд ли стоит спорить", – говорит Гук и признает, что новая интерпретация не изменила и не изменит физику. Но внимательное изучение собственных трудов Ньютона выясняет, о чем тогда думал ученый.

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