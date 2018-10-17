Мебельные инновации и украинские перегрузки

Это было вчера. Высокие гости после приветственных речей отбыли, а мы - участники - остались. И внимая менее высоким, но не менее приветственным и приветливым посидельцам президиума, вдруг дружно вздрогнули и обернулись в сторону странно-подозрительных телодвижений в центре зала. Там, демонстрируя ловкость и физическую подготовку сродни спецназа, с пола поднимался грузный участник форума. Инновационное кресло из суперматериала распласталось под ним, как разрушенный карточный домик.

Да, мебельные инновации - это не только необычно, но и непредсказуемо, если судить по серии просьб, поступивших от впереди сидящих коллег: внимательно рассмотреть точку восседания под ними - не угрожает ли и им, так сказать, действие "а вот и второй пошел без парашюта "?

К чести организаторов, кресло было наказано - его отправили в угол, самый отдаленный и самый пыльный. Там мы его и запечатлели, одинокого и не понявшего: за что, собственно говоря?

А форум явно оживился, ибо с десяток участников поспешно начали искать место, куда бы пересесть. Мораль? Увы, не каждая инновация выдерживает украинские перегрузки.

А опыт восстановления из пепла - а точнее, вставания с пола - у нас накоплен весьма и весьма серьезный. К примеру, в общественном транспорте, что подтверждено фото: кресло вышло из строя, а пассажиры все равно стремились к нему в час пик, как к оазису в пустыне. Какие же мы, все-таки, выносливые и неприхотливые! А иногда, наверное, следует и "заприхотливеть"? Как вы думаете?

Наказанное кресло