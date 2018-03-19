"Перестаньте": у Лаврова обиделись на "злобных д*билов" Макаревича

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу, потребовав прекратить называть россиян "деб*лами".

"Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными деб*лами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем" (Ксения Собчак. - Ред.), набрал свои 1,6%", – написала она на своей странице в Facebook.

Захарова возмутилась, потребовав прекратить оскорбление в адрес россиян.

"Перестаньте нас оскорблять - права такого не имеете", – воскликнула она.

Напомним, Макаревич заявил, что государственная пропаганда в России напоминает работу с двадцать пятым кадром, который превращает людей в злобных деб*лов.

Как сообщал "Обозреватель", певец Юрий Лоза жестко ответил Макаревичу, заявив, что в РФ есть доброжелательные люди.