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"Припиніть": у Лаврова образилися на "злісних д*билів" Макаревича

3.5тЧитати новину російською

Представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова відповіла лідеру гурту "Машина времени" Андрію Макаревичу, зажадавши припинити називати росіян "деб*лами".

"Всі, хто ще захоче назвати росіян "злісними деб*лами" або ще як-небудь, згадуйте експеримент 2018 року: ваш кандидат, який назвав народ "генетичним непотребом" (Ксенія Собчак. - Ред.), набрав свої 1,6%", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Захарова обурилася, зажадавши припинити образу на адресу росіян.

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"Припиніть нас ображати - права такого не маєте", - вигукнула вона.

Нагадаємо, Макаревич заявив, що державна пропаганда в Росії нагадує роботу з двадцять п'ятим кадром, який перетворює людей в злісних деб*лів.

Як повідомляв "Обозреватель", співак Юрій Лоза жорстко відповів Макаревичу, заявивши, що в РФ є доброзичливі люди.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "Обозреватель".

Теми
російська пропагандаВибори президента Росії
Особи
Марія ЗахароваАндрій Макаревич
Місце
РосіяМосква
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