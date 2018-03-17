Астролог повідомив, ким Путін був у минулому житті

У минулому житті (інкарнації) президент Росії Володимир Путін міг бути англійським сером-воєначальником.

"Я припускаю, що він був сером Джоном Фоксом Бергойном, фельдмаршалом", - сказав "Обозревателю" астролог Влад Росс.

На підтвердження своєї версії він навів цілу низку аргументів.

По-перше, є суто астрологічні паралелі в гороскопах цих двох людей. "Вузол місячної орбіти, що заходить і що пов'язаний з попередньою інкарнацією, у Володимира Путіна знаходиться в зодіакальному знаку Лева в з'єднанні з Плутоном і Чорним Місяцем. Бергойн народився 24 липня 1782 року під знаком Лева. Найцікавіше, що він помер 7 жовтня 1871 року, а Путін народився 7 жовтня 1952 року", - розповів він.

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Крім того, "Плутон в призахідному вузлі говорить про те, що в минулому житті Путін мав владу - як відомо, Бергойн був фельдмаршалом, воєначальником", - додав Влад Росс.

По-друге, паралелі можна угледіти і в подіях з життя цих людей, а також в войовничому характері - і Бергойна, і Путіна. "Бергойн ненавидів США. На боці Туреччини він брав участь в облозі Севастополя, організовував бомбардування Малахового кургану. А тепер згадайте путінське "Крим наш" і те, як він вчинив з півостровом", - зауважив астролог.

Крім того, схоже, що Бергойн не надто цінував людські життя і прославився тим, що "посилав людей на вірну смерть, діяв як пірат". Виходячи з дій Путіна, можна припустити, що і він сповідує подібні цінності, - припустив Влад Росс.

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І, нарешті, по-третє, Влад Росс звернув увагу на схожість рис обличчя Путіна і Бергойна.

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Як писав "Обозреватель", раніше Влад Росс розповів про те, що день 18 березня, на який призначено чергові вибори президента Росії, вкрай сприятливий з астрологічної точки зору. Якби обійшлося без фальсифікацій, країна мала б шанс отримати новий поштовх до розвитку.