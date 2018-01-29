Великий пост 2018: сколько дней он будет длиться

После Масляной недели, которую украинцы отметят с 12 по 18 февраля, начнется один из самых длинных и строгих постов в православии.

В 2018 году Великий пост начнется 19 февраля, а закончится 7 апреля.

Великий пост - это самый длинный и самый строгий из четырех многодневных постов, установленных церковью.

Он длится 7 недель - 40 дней подготовки к упоминанию о страданиях Христа и Страстной недели. Завершается период воздержания от пищи и развлечений Пасхой.

Суть Великого поста – очищение души и тела через самоограничения, в том числе и в плане питания. Это самый главный христианский пост, который еще называют "Четыредесятница".

Отметим, что дата начала Великого поста постоянно меняется и зависит от даты православной Пасхи.

Напомним, что во время Великого поста следует отказаться от мяса и мясных продуктов, яиц, молока и молочных продуктов, алкоголя. В каждый день недели существуют свои запреты на еду. Также важно очиститься не только физически, отказавшись от запрещенных продуктов, но и духовно - соблюдая все правила поста.

Как сообщал "Обозреватель", стало известно, когда празднуют Пасху в 2018 году православные.