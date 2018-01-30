Масленица 2018: как называются масляные дни

Один из самых веселых, вкусных и интересных праздников, который пришел к нам от древних славян, украинцы будут отмечать с 12 по 18 февраля включительно.

"Обозреватель" расскажет о названиях дня Масленичной недели и о традициях праздника.

Еще с давних времен каждый день Масленицы имел определенные названия и значения. Праздничная неделя делилась на Узкую Масленицу, включающую в себя 3 первых дня, и Широкую, которой отвели оставшиеся 4 дня.

В первые три дня наши предки совмещали работу и празднования, а уже во второй половине предавались массовым гуляниям.

За каждым днем Масленицы были закреплены устоявшиеся обряды, которые проводились в определенной последовательности.

понедельник — Встреча;

вторник — Заигрыши;

среда — Лакомка;

четверг — Разгул;

пятница — Тещины вечерни;

суббота — Золовкины посиделки;

воскресенье — Прощеный день.

В первый день праздника, понедельник, встречали Масленицу. В этот день родственники встречались друг с другом. Ходили в гости к крестным, к сватам, ко всей родне. Было принято кататься с ледяных горок: чем дальше едут сане с горы, тем лучшим будет урожай по поверьям.

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Вторник был отведен под игры, забавы, безудержное веселье. Заигрыши знаменовались тем, что молодые парни присматривали себе невест, и девушки не оставались в стороне, украдкой заглядываясь на будущих женихов.

По средам тещи зазывали в гости зятьев и угощали их блинами, поэтому и имя у этого дня такое вкусное — Лакомка.

На четвертый день, в Разгул, устраивались целые маскарады, гуляния на улицах, веселые игры на свежем воздухе. Гуляние длились до утра.

После тещиных угощений зятья старались отблагодарить их. По пятницам тещи гостили у зятьев, которые угощали их блинами и сладостями.

Art of Oleksiy Kosatiy

В субботу было принято угощать родных мужа: молодая невестка приглашала их к себе в гости, а золовок (это сестры мужа) даже одаривала подарками.

В Прощеное воскресенье все просили друг у друга прощение, молодожены одаривали подарками родителей. Завершалась шумная Масленица сжиганием чучела, служащего символом долгой зимы, которой пришел конец.

На Сырной неделе нет поста в среду и пятницу, каждый день можно употреблять молоко, яйца и рыбу, но мяса уже не едят. В православных храмах начинают совершать Великопостные службы.

Во время праздника украинцы чаще ели вареники, а не блины. Но в некоторых областях действительно было принято печь и блины. Блины - это символ солнца, благодаря которому наши предки надеялись поскорее заманить весну в свои края и распрощаться с зимой.

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