Масленица 2018: как называются масляные дни

Один из самых веселых, вкусных и интересных праздников, который пришел к нам от древних славян, украинцы будут отмечать с 12 по 18 февраля включительно.
"Обозреватель" расскажет о названиях дня Масленичной недели и о традициях праздника.
Еще с давних времен каждый день Масленицы имел определенные названия и значения. Праздничная неделя делилась на Узкую Масленицу, включающую в себя 3 первых дня, и Широкую, которой отвели оставшиеся 4 дня.
В первые три дня наши предки совмещали работу и празднования, а уже во второй половине предавались массовым гуляниям.
За каждым днем Масленицы были закреплены устоявшиеся обряды, которые проводились в определенной последовательности.
понедельник — Встреча;
вторник — Заигрыши;
среда — Лакомка;
четверг — Разгул;
пятница — Тещины вечерни;
суббота — Золовкины посиделки;
воскресенье — Прощеный день.
В первый день праздника, понедельник, встречали Масленицу. В этот день родственники встречались друг с другом. Ходили в гости к крестным, к сватам, ко всей родне. Было принято кататься с ледяных горок: чем дальше едут сане с горы, тем лучшим будет урожай по поверьям.
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Вторник был отведен под игры, забавы, безудержное веселье. Заигрыши знаменовались тем, что молодые парни присматривали себе невест, и девушки не оставались в стороне, украдкой заглядываясь на будущих женихов.
По средам тещи зазывали в гости зятьев и угощали их блинами, поэтому и имя у этого дня такое вкусное — Лакомка.
На четвертый день, в Разгул, устраивались целые маскарады, гуляния на улицах, веселые игры на свежем воздухе. Гуляние длились до утра.
После тещиных угощений зятья старались отблагодарить их. По пятницам тещи гостили у зятьев, которые угощали их блинами и сладостями.
Art of Oleksiy Kosatiy
В субботу было принято угощать родных мужа: молодая невестка приглашала их к себе в гости, а золовок (это сестры мужа) даже одаривала подарками.
В Прощеное воскресенье все просили друг у друга прощение, молодожены одаривали подарками родителей. Завершалась шумная Масленица сжиганием чучела, служащего символом долгой зимы, которой пришел конец.
На Сырной неделе нет поста в среду и пятницу, каждый день можно употреблять молоко, яйца и рыбу, но мяса уже не едят. В православных храмах начинают совершать Великопостные службы.
Во время праздника украинцы чаще ели вареники, а не блины. Но в некоторых областях действительно было принято печь и блины. Блины - это символ солнца, благодаря которому наши предки надеялись поскорее заманить весну в свои края и распрощаться с зимой.
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