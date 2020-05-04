День "Звездных войн" 2020: что это за праздник и при чем тут Маргарет Тетчер

Праздники 12:27, 4.05.2020 Обновлено: 12:53, 4.05.2020

С 2011 года фанаты легендарной саги Джорджа Лукаса "Звездные войны" отмечают 4 мая День "Звёздных войн".

Дата послышалась фанатам в знаменитой фразе "May the Force be with you" (Да пребудет с тобой Сила), которую на слух не отличить от "May the fourth be with you" (Четвертое мая пребудет с тобой).

Интересно, что впервые публично этот каламбур использовали вовсе не поклонники "Звездных войн", а сторонники Маргарет Тетчер, которая 4 мая 1979 года (спустя два года после выхода первых "Звездных войн") стала первой женщиной – премьер-министром в истории Великобритании. Тогда весь Лондон был украшен плакатами с надписью "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations" ("Четвертое мая пребудет с тобой, Мэгги. Поздравляем").

Впоследствии праздник долгое время имел неформальный характер, и лишь в 2011 году 4 мая официально признали Днем "Звездных войн". Интересно, что фанатам так понравилась идея с 4 мая, что впоследствии они придумали еще два праздника, приуроченных к "Звездным войнам". При этом праздники идут следом друг за другом: 5 мая отмечается День "Мести пятого" (англ. Revenge of the Fifth, что созвучно названию третьего эпизода саги – "Месть ситхов" (англ. Revenge of the Sith). Еще один "день мести" отмечают 6 мая, поскольку английское слово Sith созвучно и с Fifth и с Sixth (шестое).

Забавный случай с фразой May the force be with you произошел в 2005 году, когда слова Джорджа Лукаса в интервью телеканалу N24 синхронный переводчик перевел на немецкий язык Am 4. Mai sind wir bei Ihnen ("Мы будем с вами 4 мая").

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День праздника отмечают не только поклонники. К примеру, в парках аттракционов устраиваются тематические "дни Звёздных войн", а компания Disney в честь 4 мая выпустила серию коллекционных постеров.

Вот каким был День Звездных войн в Disneyland в Париже в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военные моряки США "взорвали" сеть пародией на трейлер "Звездных войн". Видеофакт.

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