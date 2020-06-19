Во Львове пьяный водитель напал на полицейских и покусал их

Во Львове пьяный водитель BMW набросился на двух правоохранителей и ударил в лицо одного из них, а второго покусал.

Инцидент произошел около 18:00 в пятницу, 19 июня, на улице Караджича. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Львовской области в Facebook, публикуя фото с места событий.

Отмечается, что патрульные остановили BMW, водитель которого имел признаки сильного алкогольного опьянения. В салоне авто, под рулем, лежала одна пустая бутылка из-под алкоголя и еще одна неоткрытая.

Полицейские предложили мужчине пройти проверку на содержание в организме алкоголя, но тот отказался и начал вести себя агрессивно.

Во Львове нетрезвый водитель укусил патрульного за руку (Facebook Патрульной полиции Львовской области)

"33-летний львовянин во время задержания оказал сопротивление и укусил полицейского за руку, а второго ударил головой в лицо. Мужчину сопроводили в отдел полиции", – говорится в сообщении.

В машине правонарушителя нашли алкоголь (Facebook Патрульной полиции Львовской области)

В ведомстве добавили, что полицейским пришлось обратиться за медицинской помощью. А на нарушителя составили админпротокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также мужчине грозит ответственность по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УКУ. Подчеркнем, что санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же термин.

Скриншот сообщения (Facebook Патрульной полиции Львовской области)

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня полиция Львова оперативно задержала парня, подозреваемого в изнасиловании в парке 12-летнего мальчика.