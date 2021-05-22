Спасибо сотрудникам киберполиции, которым удалось быстро решить проблему с провокацией против украинского образования и против известного и уважаемого автора украинских учебных пособий – Александра Авраменко.

Какие-то подонки, которых еще продолжает искать полиция, решили нанести публичный вред украинскому образованию.

Они завладели web доменом, на которой была ссылка в руководстве авторства Александра Авраменко, и намеренно ради хайпа и скандала разместили по этой ссылке порносайт.

После этого, в социальных сетях была развернута хорошо спланированная кампания по дискредитации Александра и в его лице всему украинскому школьному образованию.

Мы в МВД не могли спокойно смотреть на это безобразие и с привлечением лучших специалистов киберполиции добились блокирования этого фекового провокационного web сайта.

Следующим шагом будут поиски, и я надеюсь, нахождение лиц, который задумали и реализовали эту дерзкую провокацию против украинского образования.

Это необходимо сделать, чтобы другим подонкам не хотелось в будущем делать такие преступления против авторитета украинского образования!

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