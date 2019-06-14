Закон об украинском языке могут изменить: как именно

В команде президента Украины Владимира Зеленского предлагают изменить принятый ранее закон об украинском языке.

Говорят на эту тему аккуратно, но из немногочисленных заявлений становится понятно, что корректировки, скорее всего, будут. По крайней мере штрафы за нарушение закона могут отменить.

Как в пропрезидентской партии “Слуга народа” хотят менять закон об украинском языке – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В команде президента заговорили об изменениях в закон об украинском языке. Конкретики пока нет, но там уже выступают против штрафов и тотальной украинизации;

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, украинский нужно популяризировать, но точно не путем ограничений и штрафов;

Вероятно, после выборов партия предложит свои поправки в нынешний закон;

Автор закона об украинском языке, народный депутат Николай Княжицкий считает риторику командой Зеленского "планом Путина";

Действующий закон вносит существенные изменения практически во все сферы жизнедеятельности: образование, госслужба, культура и другие.

Что предлагает команда Зеленского

В команде “Слуги народа” пока не особо рассказывают о своих планах. В опубликованной по итогам партийного съезда программе указана лишь расплывчатая формулировка.

“Введем гуманитарную политику, которая будет способствовать культурному, гражданскому и духовному объединению граждан Украины. Создадим систему поддержки украинского языка и культуры с помощью фискальных стимулов и приоритетного государственного финансирования”, – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский

Как это понимать? В недавнем интервью о позиции касательно государственного языка высказался представитель президента в Верховной Раде, а ныне и кандидат в нардепы от “Слуги народа” Руслан Стефанчук. Он отметил, единственный государственный язык в стране – украинский.

"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", – пояснил он.

Стефанчук также рассказал, кто будет мониторить эффективность выполнения тех или иных законов.

"Это должно стать предметом совместной деятельности государства и гражданского общества. Только гражданское общество должно говорить: эта норма работает, а эта норма – не работает. Не работает потому, потому и потому, вот наши предложения, как это исправить. Будет и петиционный механизм, о котором я раньше говорил", – пояснил политик.

Высказался о позиции партии и ее глава Дмитрий Разумков. Он считает, что украинский нужно популяризировать, но точно не путем ограничений и штрафов.

“Надо было создавать условия для популяризации украинского языка, не потому, что тебя на этой теме кто-то оштрафует, а чтобы выгодно было говорить на украинском. Если мы говорим о бизнесе. Особенно в формате медиаресурсов. Для печатных ресурсов это вообще тяжелая ситуация. Если вы выпускаете газету в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и вам, по закону, нужно продублировать русскоязычный тираж на украинском, бизнес просто не окупится – будем реалистами”, – подчеркнул в интервью Стране Разумков.

При этом сам политик подчеркнул, в повседневной жизни разговаривает на русском и видит в этом проявление свободы слова. “Я всегда говорил о том, что использую русский язык в публичных выступлениях, потому что считаю это одним из аргументов свободы слова в Украине. Также это аргумент, что России не нужно меня приходить и защищать как человека, который говорит на русском в моей стране”, – пояснил Разумков.

Дмитрий Разумков

А вот по мнению автора нынешнего закона, народного депутата от фракции “Народный фронт” Николая Княжицкого, команда президента играет не на стороне Украины.

“У меня есть большое подозрение, исходя из прошлых заявлений Зеленского и его команды про то, что эта группа людей исполняет пожелания Владимира Путина. Человека, который буквально вчера в очередной раз сказал, что “русские и украинцы – один народ”. А если это так, то, по его логике, и никакого украинского языка нет.

Они пытаются разными способами выхолостить смысл закона. Они не против, чтобы действовала норма об едином государственном языке, но она действовала и при законе “Кивалова-Колесниченко”, который был инструментом русификации Украины”, – подчеркнул OBOZREVATEL Княжицкий.

При этом судить о конкретной позиции, вероятно, будущей правящей партии пока сложно. Во-первых, все заявления пока лишены конкретики. Во-вторых, ни президент, ни члены команды “Слуги народа” не представили свои поправки к закону.

Возможно, на данном этапе партии не выгодно высказывать более четкую позицию, так как ее избиратели, по словам самого же Разумкова, в равной степени разговаривают на украинском и русском. Если вопрос и будет серьезно подниматься, то речь пойдет скорее не об отмене закона, а о внесении целого ряда изменений.

Можно предположить, что партия предложит упразднить "Уполномоченного по языковым вопросам", а также отменит штрафы за использование других языков. Также изменения могут коснуться квот на уровне СМИ и книгоиздательств.

А о чем закон

Закон об украинском языке официально был подписан 14 мая 2019 года. Ранее в конце апреля его проголосовала Верховная Рада 278 голосами “за”. Он предусматривает целый ряд изменений:

Образование

Так, дошкольное, среднее, высшее, а также внешкольное образование полностью перейдет на государственный язык. Русский как таковой будет исключен из образовательной системы, формально он может быть как один из языков национальных меньшинств.

Отметим, что именно из-за активного протеста венгерской общины на Закарпатье в нынешней редакции закона решили смягчить обучение на родном языке представителям коренных народов.

СМИ, телевидение и реклама

Реклама в Украине переводится на государственный язык. Все зарегистрированные в стране организации и субъекты собственности изготавливают вывески и рекламные таблички исключительно на украинском.

В СМИ сохраняются квоты. Интернет-издания получат право публиковать статьи на двух и более языках в случае, если у них будет доступна украинская версия.

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Отдельные условия для крымскотатарских каналов, там квота на украинский сохраняется на уровне 40%.

Кинематограф

Созданные в нашей стране фильмы должны показывать в кинотеатрах на украинском. Использование других языков в фильмах возможно, но только с субтитрами. Иностранные фильмы для показа в кинотеатрах на языке оригинала должны титровать. А тем фильмам, в сюжете которых будет выявлено унижение или оскорбление государственного языка, будет отказано в выдаче лицензии.

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Культура

Развлекательные мероприятия, разного рода культурные конференции и фестивали — на государственном языке.

Получение гражданства

Каждый гражданин обязан знать украинский. При этом государство создает все условия для его изучения — в законе даже прописана организация специальных курсов для “взрослых”, на которых каждый желающий сможет подтянуть грамматику или навыки общения. Отдельное внимание будет уделено и иностранцам, которые хотят получить гражданство – они должны сдать специальный тест на знание государственного.

Необходимый уровень знания установит Кабинет министров.

Будет создана Национальная комиссия стандартов государственного языка с учетом рекомендации Совета Европы по языковому образованию (CEFR).

Именно этот орган сможет выдавать сертификаты о знании украинского. Система проверки уровня владения языка адаптируется к общемировой практике. Будут введены соответствующие сертификаты о начальном уровне (А1-А2), среднем (В-1-В-2) и высоком (С1-С2).

Знать язык должны все

Законопроект устанавливает перечень должностных лиц, которые обязаны владеть государственным языком. Помимо госслужащих, украинский обязаны знать: депутаты всех уровней; офицеры, служащие по контракту; врачи коммунальных и государственных больниц; директора школ; адвокаты; нотариусы, а также рядовые, сержанты Национальной полиции и других правоохранительных органов.

При этом обязательность использования украинского не распространяется на частное общение и религиозные обряды.

В нынешней редакции есть возможность получить штраф. Если нарушение произошло в сфере образования, культуры, электронных информационных систем, почтовой связи – штраф составит от 3,4 до 5,1 тысячи гривен.

За присутствие неукраинского контента в эфирах или на радио – штраф от 8,5 до 10,2 тысячи, а в печатных газетах – от 6,8 до 8,5 тысячи гривен.

Нарушение правил размещения государственного в рекламе – 5,1 до 6,8 тысячи гривен. Если же пренебрег украинским госслужащий, то он должен заплатить штраф до 6,8 тысячи гривен.

Контролировать соответствие уровней владения языком и возможные нарушения будет Уполномоченный языковой инспектор.

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