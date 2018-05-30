Аліменти в Україні: з боржників стягнули рекордну суму

З початку року з боржників з аліментів на утримання дітей в Україні стягнуто 1,5 млрд гривень. З них 1,14 млрд грн вдалося отримати з початку реалізації ініціативи #ЧужихДітейНеБуває 6 лютого.

За словами міністра юстиції Павла Петренка, це на 34,4% більше за рівень зборів за відповідний період минулого року, коли виконавцям вдалося стягнути 853 млн грн, повідомляє прес-служба уряду.

Міністр юстиції Павло Петренко на засіданні уряду Урядовий портал

Завдяки посиленню відповідальності для неплатників аліментів, виконавцями Мін’юсту 120 тисяч українців було обмежено у праві виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання. Складено 16 709 протоколів про притягнення боржників до відповідальності у вигляді суспільно корисних робіт. Понад 10 тисяч боржників оголошено у розшук. Також відкрито публічний реєстр неплатників аліментів, куди внесено майже 200 тисяч боржників.

"Результатом всіх цих кроків стало повернення з початку року українським дітям, які роками не бачили коштів від рідних батьків, 1,5 млрд грн аліментів", - повідомив Петренко.

Більше того, реалізація першого пакета новацій дала змогу виявити додаткові прогалини в чинному законодавстві. Це стало підставою для підготовки другого пакета законів у рамках ініціативи #ЧужихДітейНеБуває, підкреслив він. 15 травня Верховна Рада підтримала в першому читанні три законопроекти, які ще більше посилюють відповідальність злісних неплатників аліментів.

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Раніше OBOZREVATEL розповідав, що передбачає другий пакет заходів щодо посилення відповідальності неплатників аліментів на утримання дитини.