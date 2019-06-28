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Звезда сериала "Школа" завела сеть обнаженным фото

1.6тЧитать материал на украинском

Звезда нашумевшего украинского телесериала "Школа", актриса Лиза Василенко, которая прославилась ролью ученицы Лолы похвасталась точеной фигурой в нижнем белье.

На фото актриса позирует в черном бикини и короткой рубашке, демонстрируя подтянутую и спортивную фигуру. Так, фото она поделилась в Instagram, где фоловеры завалили девушку комплиментами и назвали ее "стройняшкой".

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Допис, поширений ᴇʟɪ ᴠᴀsɪʟᴇɴᴋᴏ 🐐 (@elizabethvasilenko)

"Нереальная", "Красиво и не пошло", "Топчик",– написали пользователи.

Звезда сериала "Школа" завела сеть обнаженным фото

Instagram@elizabethvasilenko

Звезда сериала "Школа" завела сеть обнаженным фото

Instagram@elizabethvasilenko

Новости
Лорак засветила грудь и отличилась странным поступком
Звезда сериала "Школа" завела сеть обнаженным фото

Instagram@elizabethvasilenko

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Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram@elizabethvasilenko

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram@elizabethvasilenko

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram@elizabethvasilenko

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram@elizabethvasilenko

Отметим, ранее Лиза Василенко встречалась с актером Александром Петренко, который является ее коллегой по сериалу и исполняет роль Паши. Пара рассталась сразу после Дня влюбленных, так как, по их словам, отношения перестали приносить радость.

Как сообщал "OBOZREVATEL, сериал "Школа", рассказывающий о жизни современных подростков, снимался в помещении учебного заведения,которое было открыто беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Прочитал заголовок...аля Гудкова...Вся сеть уже дрочит?
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