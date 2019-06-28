Звезда сериала "Школа" завела сеть обнаженным фото

Звезда нашумевшего украинского телесериала "Школа", актриса Лиза Василенко, которая прославилась ролью ученицы Лолы похвасталась точеной фигурой в нижнем белье.

На фото актриса позирует в черном бикини и короткой рубашке, демонстрируя подтянутую и спортивную фигуру. Так, фото она поделилась в Instagram, где фоловеры завалили девушку комплиментами и назвали ее "стройняшкой".

"Нереальная", "Красиво и не пошло", "Топчик",– написали пользователи.

Instagram@elizabethvasilenko

Instagram@elizabethvasilenko

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Instagram@elizabethvasilenko

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Лиза Василенко Instagram@elizabethvasilenko

Лиза Василенко Instagram@elizabethvasilenko

Лиза Василенко Instagram@elizabethvasilenko

Лиза Василенко Instagram@elizabethvasilenko

Отметим, ранее Лиза Василенко встречалась с актером Александром Петренко, который является ее коллегой по сериалу и исполняет роль Паши. Пара рассталась сразу после Дня влюбленных, так как, по их словам, отношения перестали приносить радость.

Как сообщал "OBOZREVATEL, сериал "Школа", рассказывающий о жизни современных подростков, снимался в помещении учебного заведения,которое было открыто беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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