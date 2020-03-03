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3 марта • обновлено в 11:46
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/ Женский журнал

Жизнь сына Маркл и Гарри под угрозой: что случилось

3.9т
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Бывший охранник принцессы Дианы Кен Уарфе сообщил, что над сыном Меган Маркл и принца Гарри, 9-месячным Арчи, нависла угроза.

Как передает Daily Star, такое заявление Уарфе сделал в интервью телепрограмме Good Morning Britain.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Getty

В частности, охранник считает, что после того, как Меган и Гарри официально лишатся титулов и в Канаде перестанут финансировать их безопасность, маленького Арчи могут похитить.

По словам Уарфе, королеве Елизавете II нужно задуматься о том, чтобы самой финансировать безопасность Гарри и Меган.

Принц Арчи

Принц Арчи

Getty

Кроме того, мужчина убежден, что герцогам следует отказаться от услуг частных охранных фирм. По его мнению, принцесса Диана погибла из-за того, что ее перестала охранять полиция:

"Мы знаем, что случилось с Дианой в 1997 году из-за того, что ей тогда не выделили достаточной охраны".

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

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Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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