Жизнь сына Маркл и Гарри под угрозой: что случилось

Бывший охранник принцессы Дианы Кен Уарфе сообщил, что над сыном Меган Маркл и принца Гарри, 9-месячным Арчи, нависла угроза.
Как передает Daily Star, такое заявление Уарфе сделал в интервью телепрограмме Good Morning Britain.
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи
Getty
В частности, охранник считает, что после того, как Меган и Гарри официально лишатся титулов и в Канаде перестанут финансировать их безопасность, маленького Арчи могут похитить.
По словам Уарфе, королеве Елизавете II нужно задуматься о том, чтобы самой финансировать безопасность Гарри и Меган.
Принц Арчи
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Кроме того, мужчина убежден, что герцогам следует отказаться от услуг частных охранных фирм. По его мнению, принцесса Диана погибла из-за того, что ее перестала охранять полиция:
"Мы знаем, что случилось с Дианой в 1997 году из-за того, что ей тогда не выделили достаточной охраны".
Меган Маркл и принц Гарри
Getty
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.
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