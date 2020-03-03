Жизнь сына Маркл и Гарри под угрозой: что случилось

Бывший охранник принцессы Дианы Кен Уарфе сообщил, что над сыном Меган Маркл и принца Гарри, 9-месячным Арчи, нависла угроза.

Как передает Daily Star, такое заявление Уарфе сделал в интервью телепрограмме Good Morning Britain.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Getty

В частности, охранник считает, что после того, как Меган и Гарри официально лишатся титулов и в Канаде перестанут финансировать их безопасность, маленького Арчи могут похитить.

По словам Уарфе, королеве Елизавете II нужно задуматься о том, чтобы самой финансировать безопасность Гарри и Меган.

Принц Арчи Getty

Кроме того, мужчина убежден, что герцогам следует отказаться от услуг частных охранных фирм. По его мнению, принцесса Диана погибла из-за того, что ее перестала охранять полиция:

"Мы знаем, что случилось с Дианой в 1997 году из-за того, что ей тогда не выделили достаточной охраны".

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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