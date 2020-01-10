Старый Новый год 2020: что категорически запрещено делать 14 января

Старый Новый год — это тот же Новый год, только по Юлианскому календарю. В основном этот праздник отмечают в странах, где православные христиане придерживаются старой системы летоисчисления.

Говорят, что 14 января имеет особый, сакральный смысл. День богат на приметы, в эти 24 часа можно заглянуть в будущее и привлечь в дом достаток на весь год.

Мы расскажем о том, чего нельзя делать на Старый Новый год, чтобы удача сопутствовала вам все последующие 365 дней, как правильно праздновать и какие приметы актуальны в этот день.

Как правильно встречать Старый Новый год

Главное блюдо на столе в Украине в этот день — кутя, но не постная, а щедрая. Все остальные блюда также отличаются от тех, что готовятся на первый Святвечер.

На стол ставят колбасы, мясо. По правилам мясные блюда должны быть свиными, 14 января покровительствует свинье и всем, кто выращивает этих милых животных. Кроме того, на стол ставят вареники, блины, пироги. Главное правило застолья на Старый Новый год — изобилие блюд.

Как празднуют?

В Украине в этот день принято собираться всей семьей. Родные просят друг у друга прощения за все обиды, нанесенные в прошлом годы и загадывают желания.

Что празднуют 13 и 14 января по церковному календарю?

Согласно православной традиции и обычаям предков 13 января отмечают Маланки , а 14 января св. Василия. Праздники эти сопровождаются гуляньями, переодеваниями и гаданиями.

На Маланки всегда щедруют и “водят козу”. Всю ночь щедровальники ходят по домам, поют щедривки. В компаниях обязательно присутствует коза Маланка. На Василия с утра засевают. Занимаются этим исключительно представители сильного пола. Считается, что если в этот день в дом первым войдет мужчина, год будет удачным.

Испокон веков в Украине в эти дни сватались. Наши предки верили, что согласие на брак данное на Маланки делает семейный союз счастливым и крепким.

Считалось также что повторить попытку посвататься после полученного “гарбуза” можно только раз в году, 13 января.

Чего нельзя делать на Старый Новый год?

У каждого праздника есть и свои табу, то, чего ни в коем случае нельзя делать в этот день

Старый Новый год не исключение. 13 и 14 января строго запрещено:

Давать деньги засевающим, поскольку так можно отдать и благополучие из дома. Не рекомендуется и давать в этот день в долг.

Нельзя ни на кого обижаться и вспоминать обиды.

Следует избегать на Старый Новый год мелких денег и лучше отложить решение финансовых проблем.

А еще не произносите в этот день слово тринадцать, не считайте до тринадцати и не выносите из дома мусор.

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