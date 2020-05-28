"Русская Кардашьян" вызвала восторг в сети фото в откровенном купальнике

25-летняя модель Анастасия Квитко, которую за соблазнительные формы называют "русской Кардашьян", показала в сети пикантные фото, на которых загорает.

Снимки Квитко опубликовала в Instagram. На них видно, что самоизоляцию блондинка не нарушает и наслаждается солнцем на балконе.

Девушка еще раз показала роскошную грудь и акцентировала внимание на новом купальнике. Он у Анастасии нежного розового цвета. Довершила образ соблазнительницы на карантине белая сетчатая юбка.

Анастасия Квитко загорает на балконе и щеголяет обольстительными формами Instagram/anastasiya_kvitko

"Наслаждаюсь идеальной погодой", – подписала Квитко фотографию.

Снимок так понравился пользователям сети, что его "лайкнули" уже 179 тысяч человек. Фанаты оставляют восторженные комментарии и делают Анастасии комплименты.

Анастасия Квитко загорает на балконе и щеголяет обольстительными формами Instagram/anastasiya_kvitko

До этого "русская Кардашьян" тоже не стеснялась щеголять пляжными фотографиями в соцсети. На одной из них девушка отдыхает в шезлонге. На ней вязаный белый бюстгальтер, очень похожий на юбку на первом фото.

Анастасия Квитко загорает на балконе и щеголяет обольстительными формами Instagram/anastasiya_kvitko

Еще на одной фотографии Квитко показывает идеальную фигуру на лестнице в бассейн.

Анастасия Квитко загорает на балконе и щеголяет обольстительными формами Instagram/anastasiya_kvitko

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Киеве во время празднования Дня Независимости Украины 24 августа заметили эффектную женщину, которую сравнили со знаменитой моделью и телезвездой Ким Кардашьян.

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